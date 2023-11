Autodromo, passeggiata con amici a quattro zampe

Oggi alle 14 in Autodromo seconda edizione di ‘Pets in pole position’, una passeggiata per gli amici a quattro zampe a sostegno dell’attività di Coala, cooperativa che gestisce gattile e canile municipale. "Sarà un’occasione per conoscere i nostri nuovi ospiti e rivedere chi già ce l’ha fatta ed è a casa con la sua famiglia – spiegano da Coala – . Saranno presenti anche il nostro banchetto ricco di idee regalo natalizie e non solo, ma soprattutto solidali. Calendari, vini, magliette, felpe e tanto altro. Ci sarà un super fotografo per regalarvi degli scatti coi vostri amici a quattro zampe". Info: 338 2976753.