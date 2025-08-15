Autodromo pieno di turisti. Open day, che successo: "Essere qua è una gioia. Si respira la storia della F1"

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ieri ha aperto le proprie porte a centinaia di visitatori curiosi, arrivati da tutta Europa e anche da oltreoceano. Il circuito è stato protagonista del cosiddetto open day, una giornata che ha permesso di passeggiare gratuitamente in pista o di fare una visita guidata completa, in questo caso, al costo di 18 euro. Il Walking Tour, organizzato dalla società IF Imola Faenza Tourism Company, dura un’ora e conduce i partecipanti alla scoperta degli spazi più iconici dell’Autodromo: dal paddock alla race control room, passando per il podio e passeggiando sulla pit lane.

Proprio questo è stato il tragitto dei quattro gruppi della giornata di ieri, composto ognuno da una trentina di persone, soprattutto famiglie, arrivate da Ungheria, Spagna, Germania, Paesi Bassi e addirittura Stati Uniti. Quindi, solo nella giornatta di oggi, ci sono stati centinaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. I gruppi hanno incontrato la guida, Agnese Comissari, direttamente all’Info Point di piazza Ayrton Senna e da lì si sono avviati alla scoperta dell’Autodromo, il prezioso gioiello imolese.

Ogni tour è iniziato con un’introduzione sulla storia del circuito, condensando 70 anni di momenti memorabili e indimenticabili. Poi, il gruppo si è diretto verso il paddock, per ascoltare come è stato costruito, le sue funzioni per i media. "Oltre che grandissimo fan della Formula 1, io sono anche un giornalista", dice Oliver, arrivato dall’Ungheria coi genitori apposta per visitare i luoghi simbolo dei motori in Emilia Romagna. "Mi incuriosisce vedere come la mia professione si intreccia con la mia passione", prosegue nel racconto.

Tappa successiva dei tour in Autodromo, l’impressionante race control room, una sala piena di schermi che trasmettono immagini in tempo reale da ogni angolo del tracciato. Da qui, viene gestita la corsa e sono monitorate le infrazioni, ha spiegato la Comissari. "Mi sento potente a essere in questo scenario", ha scherzato l’olandese Tim, suscitando le risate dei suoi due figli. Il momento più emozionante per molti è stato però salire sul podio. Hanno infatti approfittato dell’occasione per scalare i gradini della struttura e scattare una foto ricordo. "Non posso credere di stare dove hanno messo i piedi i miei piloti preferiti", ha sorriso Emma, in viaggio nel nord Italia, dopo essere partita dal New Jersey con la famiglia. I tour si sono conclusi la passeggiata lungo la pit lane e il circuito, con un racconto dedicato ad Ayrton Senna. La guida ha invitato i partecipanti, una volta terminato il loro giro libero sull’asfalto della pista – c’è chi ha scattato selfie, chi si è fermato in una specifica curva e chi si è emozionato a vivere questo momento –, a visitare anche il monumento commemorativo a Senna e la mostra "Racing Frame" al Museo Checco Costa, dedicata al team Gresini. "Questo tipo di giornate sono importantissime – ha concluso la Comissari –. Vedere l’Autodromo dietro le quinte e conoscerne la storia dà una prospettiva completamente diversa. Questa struttura è estremamente importante per il nostro territorio e continua a essere un punto di riferimento per gli eventi".