Autodromo, premi ai piloti del kart

Grande festa in Autodromo, dove il mondo del kart ieri si è ritrovato per la premiazione dei piloti protagonisti del Campionato Aci Sport Club Tosco Emiliano-Romagnolo, stagione agonistica 2022.

Questo appuntamento è il primo appuntamento 2023 per la grande famiglia dei kartisti, che ha avuto per palcoscenico sia la pista sia le altre strutture del circuito.

Sono stati premiati i primi tre classificati delle otto categorie del Campionato Aci Sport Tosco Emiliano-Romagnolo stagione agonistica 2022, che si è disputato in 8 tappe, 2 per ogni pista: Pista del Mare Cecina, Pista Happy Valley Cervia, Circuito di Pomposa, Coop Karting Rioveggio.

"Insieme alla premiazione dei piloti, di età compresa dai 6 agli 8 anni, all’interno di quella che è un’attività ludica, fino agli over 50, la giornata di festa vuole anche essere un’occasione per riflettere sul ruolo e le prospettive del kart all’interno della Motor Valley, come parte importante di questa terre dei motori. Inoltre è l’occasione per fare il punto con i piloti riguardo ai regolamenti 2023", ha spiegato a più riprese Anzio Landi, referente Aci Sport Kart Club, a nome degli organizzatori.