All’autodromo di Imola celebrato il primo matrimonio: Daniele e Daniela hanno detto sì

Imola (Bologna), 25 novembre 2023 – Daniele Ceccherini e Daniela Ruggini sono i primi sposi a essersi detti ‘sì’ nell’autodromo di Imola. La coppia ha scelto la Sala Senna dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per la loro unione, celebrata dal sindaco Marco Panieri. Il via libera ai matrimoni in autodromo è stato dato lo scorso aprile.

Nati entrambi a Firenze e residenti entrambi a Bagno a Ripoli (FI) hanno scelto di sposarsi in questo luogo per la passione per la Formula uno. “Ci lega la forte passione per la Formula 1 – dice Daniele Ceccherini, che subito dopo il ‘sì’ ha raccontato come è stata presa la decisione: “Daniela è una grande tifosa e appassionata di Ayrton Senna, mentre io lo ero di Gilles Villeneuve. E allora ci siamo detti: perché non sposarci nella Sala Senna e nel circuito dove purtroppo Senna ci ha lasciati?”

"Il primo maggio del 1984 ero qui, con i miei genitori – aggiunge Daniela Ruggini –. Fu un colpo durissimo, perché ero proprio tifosissima di Ayrton”. Naturale, allora che questa cerimonia abbia un sapore particolare per la coppia di sposi. “E’ stata un’emozione molto molto forte, molto bella”, dice Daniela, mentre Daniele, vinto dall’emozione, aggiunge “non ho aggettivi per definirla”.

Da parte sua il sindaco Marco Panieri, che ha celebrato questo primo matrimonio in Autodromo, sottolinea: “Siamo felici come Amministrazione Comunale che finalmente questo sogno per tanti appassionati possa essere divenuto realtà. Nella cornice di un impianto sempre più polifunzionale, aperto alla cittadinanza e vissuto, questo primo matrimonio di Daniele e Daniela ha rappresentato un nuovo inizio per un circuito che unisce emozioni, passione e da oggi amore. Grazie a quanti hanno reso e rendono possibile questa nuova possibilità che porta Imola in tutto il mondo. Come diceva Enzo Ferrari: ‘Ammiro tutti coloro che hanno una passione e hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo’. E da oggi alla passione possiamo aggiungere anche l’Amore. Infine, colgo occasione per ringraziare i servizi demografici, l’agenzia di promozione turistica IF, lo staff di Formula Imola e l’assessore all’Autodromo e ai Servizi per il Cittadino, Elena Penazzi”.

La cerimonia

La sposa è arrivata alla Sala Senna percorrendo il paddock a bordo della safety car, guidata dal direttore di pista Massimiliano Ghinassi. Poi, accompagnata dal padre, è entrata nella Sala Senna, allestita con fiori e addobbi color giallo e blu, raggiungendo il posto degli sposi sulle note del F1 Theme, l’inno ufficiale del mondiale di Formula Uno, camminando su un tappeto a scacchi bianchi e neri, a rappresentare la bandiera che si sventola al termine della gara, per sancire il vincitore.

Alle pareti della Sala le foto di Senna e il grande pannello per gli autografi, dedicato al compianto campione brasiliano, che ha visto la sposa apporre la propria firma e i manifesti delle precedenti edizioni del Gran Premio di F.1 a Imola. Insieme ai quattro testimoni, anche i tre cani degli sposi: tre Golden Retriever di nome Sandy, Violetta e Loki. Poi il via alla cerimonia ufficiale, con il “sì” scandito dagli sposi alle 11,24.

Al termine della cerimonia Daniele Ceccherini ha letto parole di ricordo e omaggio a Ayrton Senna e alla Formula 1 di un tempo ed ha voluto ringraziare, anche a nome della moglie, per “questa giornata speciale” il sindaco Panieri, l’ufficio anagrafe del Comune, “per la gentilezza e la collaborazione”, la società di promozione turistica If, che gestisce la Sala Senna, l’Autodromo.

Da parte sua il sindaco, a nome della Città e suo personale, nel formulare gli auguri agli sposi, ha donato loro due biglietti per vivere una giornata speciale al Wec, in programma il 19-21 aprile 2024 all’Autodromo di Imola e i biglietti per visitare i musei della città.

Finita la cerimonia ufficiale, gli sposi hanno fatto il loro ingresso in pista, per le foto di rito. Prima insieme al sindaco Marco Panieri e all’assessore all’Autodromo e Servizi per il cittadino, Elena Penazzi sotto il ponte con la scritta “Imola” e alle spalle la torre dell’Autodromo, poi sul podio e di nuovo in pista. Il tutto arricchito da tre giri del circuito a bordo della safety car, per gli sposi e i testimoni. Per un matrimonio “a tutto gas”.