Autodromo, Rocca e palazzi antichi, i turisti si innamorano di Imola: "Ma i servizi vanno curati meglio"

Imola, 9 ottobre 2023 – 2A Imola vengo spesso e ogni volta è un piacere. La trovo accogliente e mi fa sentire a casa". Parole del bolognese Alessandro Parisi, in visita all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. Assieme al figlio sedicenne, Parisi era presente per vedere un amico che correva con la Porsche. "Ho colto l’occasione per far vedere a mio figlio l’autodromo – spiega –, trovo che sia importante conoscerlo per la storia del nostro territorio".

Non solo turisti ‘di casa’, ma anche persone provenienti di posti più lontani. Tra i tanti presenti, Dennis Breckner e Matias Holzhammer, turisti tedeschi in giro per l’Italia assieme alle rispettive fidanzate: "Abbiamo voluto fare una tappa qui perché siamo fan della Formula 1", racconta Dennis. "Volevamo saperne ancora di più", fa eco l’amico con lui. Non tutti i turisti però sono interessati a motori e macchine, c’è chi preferisce fare una gita di famiglia alla scoperta dell’arte. Come Francesco Cotonne e la moglie Corinne, in vacanza con i figli in città. Eccoli fuori dalla Rocca, dopo una visita all’interno della fortezza: "Veniamo da Venezia, ma abbiamo un camper e nel fine settimana ne approfittiamo per fare qualche fuga in giro per l’Italia e per questo abbiamo scelto le zone del Bolognese", racconta Francesco.

"Imola è tranquilla, non è affollata ed è accogliente – sostiene Corinne –. La Rocca è una piacevole scoperta, l’abbiamo trovata ben conservata rispetto ad altre fortezze simili che abbiamo visitato. Ora andiamo a Palazzo Tozzoni, dato che è incluso nel biglietto".

La città è però una rivelazione anche per i nostri compaesani. Molti cittadini, infatti, approfittano delle belle giornate e del weekend per conoscere al meglio la loro ‘casa’. Tra questi, c’è Stella, in procinto di visitare la Rocca con il figlio: "Ci tenevo a fargliela vedere – racconta –: è importante che i nostri ragazzi siano a conoscenza delle meraviglie nascoste qui, perché ne abbiamo tante". La signora si dice contenta di vedere la città piena di visitatori, come confermano i dati che parlano di aumento di turismo. Tuttavia, non manca una critica: "Sono molto felice di vedere Imola piena di turisti – dice –. Sicuramente le attività all’autodromo le hanno ridato luce e valore. Al tempo stesso, però, penso che proprio per questo motivo, Imola andrebbe ancora più curata e sistemata, specialmente per tutto ciò che per riguarda strade e spazi verdi".