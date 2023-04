Automazione e ceramica Sacmi si allea con Cassioli

Si chiama SacmiCassioli Intralogistics la joint venture (associazione temporanea di imprese) nata dal matrimonio tra l’imolese Sacmi e la toscana Cassioli che si propone come fornitore globale di soluzioni per l’automazione della logistica degli impianti nel settore ceramico. La newco avrà una sede propria. Vedrà la luce a Imola e si occuperà della progettazione e fornitura di soluzioni complete per il governo, controllo e ottimizzazione dei flussi di materiali e dati all’interno della fabbrica. SacmiCassioli Intralogistics è frutto della competenza e dell’esperienza di due gruppi industriali italiani, che guidano il mercato nei rispettivi ambiti, e si inserisce in una prospettiva globale.

"Valore aggiunto della proposta – spiegano da da Sacmi in una nota –è l’unione delle competenze su produzione e intralogistica all’interno di un unico processo digitalizzato. L’offerta integra la gestione software con il controllo dei mezzi meccanici e delle movimentazioni – trasloelevatori, conveyor, isole di picking, pallettizzatori automatici, veicoli a guida laser – quindi con la supervisione dei dati di produzione. Target dell’offerta, diversi tra i business strategici di Sacmi, dalle piastrelle al sanitario, sino ai materiali avanzati che operano nel settore dell’elettrificazione dell’auto e dell’energia rinnovabile.

"Sacmi mette in campo la profonda conoscenza del processo produttivo nei settori in cui è leader", sottolinea il presidente di Sacmi, Paolo Mongardi. Con Cassioli, professionista nelle movimentazioni e già realtà di riferimento nel settore piastrelle, aeroportuale e altri "completiamo l’offerta su una fase chiave in ottica di fornitore completo di impianti – prosegue Mongardi –, offrendo ulteriore valore aggiunto ai nostri clienti in termini di efficienza ed efficacia nel governo dei flussi di produzione".

Soddisfatto anche Carlo Cassioli, ad dell’omonima azienda attiva a livello internazionale nella fornitura di soluzioni impiantistiche per la movimentazione ed automazione industriale. "Essere partner di un’importante realtà come Sacmi in questa nuova avventura è per noi un onore e un privilegio, oltre che una grande sfida per tutto il nostro gruppo – afferma –. Siamo sicuri che il nostro know-how nel settore dell’intralogistica e l’esperienza ormai consolidata attraverso la nostra divisione ceramica costituiranno un perfetto connubio con le caratteristiche di Sacmi".