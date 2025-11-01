Autonomia economica delle donne, Banca di Imola in prima linea

Favorire una maggiore autonomia economica delle donne, partendo dalla conoscenza degli strumenti bancari di base. È l’obiettivo del progetto ‘Una donna, un lavoro, un conto’, promosso dall’Abi - Associazione bancaria italiana e da Federcasse, a cui ha aderito anche Banca di Imola, parte del gruppo La Cassa di Ravenna.

L’iniziativa prevede incontri e percorsi di educazione finanziaria dedicati al pubblico femminile, per rafforzare competenze utili nella gestione quotidiana del denaro, nella pianificazione familiare e nella capacità di fare scelte consapevoli in tema di risparmio, previdenza e credito. La banca, guidata dal presidente Giovanni Tamburini e dal direttore generale Sebastiano Masetti, parteciperà attivamente alle attività previste, affiancandosi alle altre realtà del settore che hanno scelto di sostenere il progetto.

Secondo i dati interni dell’istituto, tra i clienti con conto corrente attivo, il 49,63% è rappresentato da donne. Di queste, il 65% risulta titolare di almeno un conto intestato singolarmente, a indicare un buon livello di indipendenza nella gestione finanziaria. Le percentuali restanti, riferite a conti cointestati, mostrano invece come la dimensione economica familiare resti un ambito ancora condiviso, ma sempre più aperto alla responsabilità diretta delle donne.

L’adesione si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate all’inclusione finanziaria e alla parità di genere, temi su cui il gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli, sta concentrando parte delle proprie politiche interne ed esterne. L’obiettivo è promuovere una cultura economica diffusa, capace di ridurre il divario di competenze tra uomini e donne e di favorire una partecipazione più consapevole e attiva alla vita finanziaria, sociale e lavorativa del territorio.