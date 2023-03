Autopalpazione e diagnosi precoce

Nuovo appuntamento settimanale con ‘Parliamo della mia salute’, calendario di incontri pubblici organizzati da Ausl e associazione Insalute. Carlotta Cani (medico specialista in Ginecologia e Ostetricia) è la relatrice di questa settimana e affronterà l’argomento ‘Autopalpazione mammaria: può favorire la diagnosi precoce’. Dopo l’incontro di di ieri a Castel San Pietro, oggi alle 15 si replica alla Casa della Comunità di Medicina (via Saffi, 1). Venerdì, sempre alle 15, l’appuntamento è invece al polo formativo Ausl Imola, area ex Lolli di Imola (padiglione 14, accesso da Via Caterina Sforza 3 o dall’entrata lato Rocca).