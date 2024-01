Autori in biblioteca tra romanzi fantasy e storia del Novecento

Due nuovi appuntamenti della rassegna ‘A tu per tu con gli autori’ per aprire al meglio l’anno. Entra nel vivo la programmazione negli spazi della biblioteca comunale di Dozza al civico 3 di Piazza Libertà a Toscanella. Una sala a scaffali che il municipio ha dato da poco in gestione alla cooperativa ‘Il Mosaico’ in regime di co-progettazione. Si parte il 30 gennaio, alle ore 20.30, con la presentazione del volume ‘Middle Artbook. Disegnare e costruire nella contea’ insieme all’esperto di illustrazione e storia tolkeniana Ivan Cavini (nella foto). L’ennesimo capolavoro del geniale autore, tra i più importanti esponenti italiani del genere fantasy e al timone organizzativo dell’evento Fantastika che ogni due anni impreziosisce il cartellone culturale del borgo, che dialogherà con Lisa Emiliani. Il 6 febbraio, alla stessa ora, l’omaggio del municipio dozzese alla ricorrenza del Giorno della Memoria in compagnia di Cristina Petit e Alberto Szego per approfondire la loro opera ‘A casa di donna Mussolini’. Una testimonianza diretta straordinaria per riattualizzare uno spaccato di storia del secolo scorso capace di segnare l’esistenza di milioni di persone.

Gli avvenimenti riguardano una famiglia di origine ebraica e sono incastonati nel cuore della Romagna, nel paese di Premilcuore, nientemeno che al domicilio della sorella del Duce. A tal proposito, inoltre, la biblioteca ha predisposto un’apposita bibliografia tematica con una serie di letture consigliate in ambito di saggistica e narrativa. Entrambe le iniziative sono aperte alla cittadinanza (biblioteca@comune.dozza.bo.it – 0542.673564).