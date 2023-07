Autovelox-armadio in città, l'amministrazione tace e Carapia accusa di 'trappola'

"Perché l’amministrazione comunale non ha comunicato ufficialmente la messa in funzione degli autovelox-armadio in città?". Se lo chiede Simone Carapia, consigliere comunale e metropolitano della Lega, dopo l’attivazione dei totem arancioni presenti da alcuni anni (ma sempre spenti) sulla Bretella e lungo le vie Correcchio e Lughese.

"Cosa costava dire ufficialmente che si sarebbero messi in funzione? - incalza ancora il leghista –. Non c’era bisogno di dire l’ora e il giorno in cui sarebbero stati attivati, ma solo che gli utenti avrebbero dovuto fare attenzione a rispettare i limiti in vista della partenza dei controlli. Attivarli così all’improvviso, dopo anni, puzza di trappola che nulla ha a che vedere con la sicurezza". Il pensiero di Carapia è chiaro: "Se lo scopo è veramente quello della sicurezza, avvisando induci la gente ad andare piano. Meno multe uguale velocità più basse e più sicurezza, ma qui invece stanno in silenzio per fare cassa. I soliti furbetti ai quali forse andrà bene il primo mese. È incontrovertibile che nell’asse la gente vada troppo veloce e si rilevino tanti sinistri, ma cosa costava comunicare l’attivazione dei controlli?".

E invece non è andata così. "Tra tagli di nastro e inaugurazioni, questa amministrazione usa la comunicazione più per la propaganda che per i bisogni e in questo caso la sicurezza dei cittadini", prosegue il leghista. E conclude: "La Giunta si confronta con loro sempre a cose fatte e non mi sembra certamente si voglia intavolare un rapporto di collaborazione civica".

e. a.