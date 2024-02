Autovelox, il Comune ha deciso: due nuovi lungo via Graziadei

Imola, 28 febbraio 2024 – Due autovelox in arrivo lungo via Graziadei. Lo annuncia l’assessora alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada, dando riscontro a un’interrogazione a risposta scritta del consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti. Alla luce delle "segnalazioni arrivate da diversi cittadini" che "si lamentavano dell’elevata velocità con cui molti veicoli percorrono quel tratto del quartiere Campanella", l’esponente di opposizione ha infatti chiesto alla Giunta se "la situazione fosse oggetto di valutazioni da parte dell’amministrazione comunale o della commissione traffico".

Secondo quanto riferito da Spada a Marchetti, il posizionamento dei nuovi autovelox è stato individuato dalla Giunta "unitamente alla polizia locale e ai tecnici dell’ufficio viabilità di Area Blu in prossimità dell’intersezione con la via Banfi". Sempre la società in house del Comune sta "sviluppando gli approfondimenti tecnici", ricostruisce sempre l’assessora, propedeutici appunto all’installazione dei due nuovi autovelox. Nel complesso, "la situazione della via Graziadei è all’attenzione dell’amministrazione comunale", assicura infine Spada nella risposta a Marchetti, citando a tale proposito i recenti lavori di asfaltatura della strada che costeggia il Lungofiume.

In effetti, il tema dell’alta velocità in via Graziadei, così come quello dell’elevato numero di incidenti stradali lungo tale arteria, è entrato più volte nel dibattito politico. Le parole dell’assessora non rassicurano però il consigliere comunale leghista, che si sarebbe aspettato ulteriori azioni da parte della Giunta.

"Non abbiamo ricevuto risposte riguardo ad altre discussioni in commissione traffico – protesta Marchetti –. Sarebbe stato interessante sapere se fossero state valutate altre iniziative, come la realizzazione di attraversamenti pedonali, dato che molti cittadini attraversano quel tratto di strada per raggiungere il Lungofiume, con relativa segnaletica. O la maggiore protezione della pista ciclabile, che non dispone di un guardrail lungo tutto il suo percorso".

Ma c’è di più. "Riteniamo opportuno installare ulteriore cartellonistica, per ricordare che si tratta di una via in contesto urbano", avverte Marchetti. E conclude: "Purtroppo, di tutto ciò non vi è stata menzione da parte dell’amministrazione comunale. Ci auguriamo dunque di vedere realizzati almeno alcuni degli interventi da noi auspicati".

Quelli di via Graziadei non sono gli unici autovelox che la Giunta farà installare a breve lungo le strade cittadine. Un ulteriore occhio elettronico per il controllo dei limiti di velocità arriverà presto in via Punta, poco prima dell’ingresso nel quartiere Pedagna. E poi c’è la questione Piratello. In questo caso, il Comune ha annunciato l’imminente abbassamento dei limiti di velocità che scenderanno, sia in quel tratto della via Emilia che in quello dalla parte opposta, all’altezza di Selva, da 70 a 50 chilometri orari. Tale riduzione comporterà anche i quattro autovelox (uno per ciascun senso di marcia) che ormai da diversi anni sorvegliano i due punti di accesso e uscita dal tratto cittadino della via Emilia.