Autovelox a Toscanella, due nuove colonnine sulla via Emilia

Dozza, 18 agosto 2023 – Due nuove postazioni box autovelox a Toscanella. Il municipio di Dozza punta forte sul tema della sicurezza stradale per contrastare il fenomeno degli eccessi di velocità all’interno del centro abitato della frazione. Un tratto, attraversato dalla via Emilia, da bollino rosso in termini di traffico.

I lavori di realizzazione dei due ’armadi’ fissi, congeniali per contenere la strumentazione di rilevazione dell’andatura dei mezzi, inizieranno lunedì e termineranno quattro giorni dopo.

Cabinotti dalla colorazione ben visibile, come prevede la normativa che regolamenta la materia, posizionati ai chilometri 84+939, sul lato sinistro, e 84+954 su quello destro dell’arteria che divide in due porzioni l’abitato. Durante l’installazione dei dispositivi è previsto un leggero restringimento della carreggiata che occuperà in gran parte la banchina senza modifiche alla viabilità con il mantenimento del doppio senso di circolazione veicolare.

Possibile, poi, la riduzione temporanea della porzione dedicata a marciapiede ma con la garanzia di salvaguardia di un percorso pedonale.

Le nuove postazioni mobili consentiranno agli agenti della Polizia Locale di sviluppare un’attività di controllo periodica come spiega il sindaco Luca Albertazzi: "La volontà è quella di aumentare il tasso di sicurezza della parte di strada finita sotto la nostra lente di ingrandimento – spiega –. I box saranno un utile deterrente, soprattutto nelle ore notturne, per quei veicoli che sfrecciano a tutta velocità incuranti dei limiti di legge previsti e del potenziale pericolo causato alla collettività". Non solo.

"Si tratta del completamento di un percorso sviluppato da tempo dopo l’ottenimento delle regolari autorizzazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia – continua -. Un altro tassello predisposto dalla nostra amministrazione per mettere al sicuro la porzione urbana della via Emilia che attraversa la frazione".

Già, sono state diverse le azioni messe in campo fino ad oggi dalla giunta guidata da Albertazzi: "Dalla realizzazione di piste ciclabili alla riqualificazione dei punti luce esistenti – elenca il primo cittadino -. Ma pure l’aggiornamento e razionalizzazione degli attraversamenti pedonali".

Con un obiettivo chiaro. Risolvere una criticità strutturale, in termini di traffico, che interessa da sempre la comunità di Toscanella: "Buon senso e utilizzo razionale di tutti gli strumenti disponibili in ottica di prevenzione sono elementi congeniali per aumentare la percezione generale sull’importanza della sicurezza stradale – conclude l’amministratore -. Un argomento, ancora di stretta attualità alle latitudini dozzesi, prioritario nella nostra visione politica".