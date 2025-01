"Avanti con il consolidamento dei servizi"

"Inizia un percorso importante, che parte su solide basi e che ci vedrà consolidare i servizi sanitari nel circondario". Queste le prime parole di Agostina Aimola come nuova dg dell’Ausl. Aimola è arrivata ieri in città dove ha incontrato l’uscente Andrea Rossi ("Il cambio di allenatore non interromperà i bei risultati di una grande squadra", le parole del prossimo timoniere del Rizzoli di Bologna) e per incontrare il sindaco Marco Panieri. "Ora – afferma il primo cittadino – la sfida è finalizzare gli investimenti nati dal Pnrr".