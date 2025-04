Avanzo da 4,8 milioni, i dubbi di FdI: "I soldi arrivano da Governo e Pnrr"

"La sinistra prima aumenta le tasse, si tiene un margine di avanzo, e poi pochi mesi dopo aver approvato il bilancio previsionale si presenta in Consiglio comunale con un consuntivo alla scoperta del ‘tesoro perduto’". È l’affondo firmato da Nicolas Vacchi (FdI), che commenta i dati del rendiconto 2024 del Municipio approvato nei giorni scorsi dalla Giunta (risultato di amministrazione di 26,57 milioni, in crescita rispetto al 2023, e avanzo disponibile di 4,83 milioni). "Il sindaco Panieri e l’assessore Raffini commentano il rendiconto beandosi dei grandi investimenti, che però non sono un merito di strategie economiche loro ma vengono da fondi Pnrr e da risorse del Governo", prosegue Vacchi. Per questo motivo, l’esponente di opposizione annuncia che FdI affronterà l’analisi di questo rendiconto, al vaglio nei prossimi giorni delle forze politiche "compiere le giuste proposte di prudenza e investimento a favore della comunità, delle aziende, degli investimenti e delle famiglie in difficoltà".