Avis, 47 anni di donazioni: "La sensibilità della gente il nostro punto di forza"

Festa grande per i 47 anni della sezione Avis di Casalfiumanese. Fondata nel 1978, e oggi con sede a ‘Casa Michele’ di via Libertà, la realtà punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza delle donazioni di sangue e plasma vanta numeri da record in area circondariale con oltre 14mila donazioni ed una media di circa 300 donatori attivi dall’inizio del proprio percorso. Un concreto esempio di altruismo, solidarietà e responsabilità come racconta il presidente Giovanni Angioli: "Siamo una delle sezioni di Avis con la media di donazioni e donatori più alta del circondario – racconta orgoglioso –. Il segreto? La sensibilità delle persone e tanto impegno ad organizzare iniziative per stare insieme. Dalle gite in montagna a quello che era l’evento ‘Parco in Festa’ in calendario, insieme alla Sagra della Ficattola portata avanti con l’associazione Federica Negri, fino a qualche tempo fa".

Ma non è tutto: "Abbiamo alimentato negli anni diverse campagne di raccolta fondi durante le emergenze e le calamità naturali – aggiunge Angioli –. Ricordo con piacere il gemellaggio con la sezione Avis di Foligno, per il terremoto umbro del 1997, che sfociò in una significativa elargizione per il rifacimento della pavimentazione del centro sportivo in località Verchiano". A quelle latitudini, c’è ancora una piastrella a ricordo di tanta generosità con impresso il nome di Avis Casalfiumanese: "Tante le donazioni effettuate anche alle scuole casalesi – sottolinea -. L’attenzione al nostro tessuto didattico è sempre stata un elemento di priorità". Anche in un periodo storico in cui, a livello nazionale, la disponibilità di sangue è sempre più merce rara: "Ci sono tanti fattori che incidono sui numeri: dalle restrizioni dei protocolli sanitari alle più alte soglie di sicurezza nella scelta dei donatori rispetto al passato – precisa Angioli -. Le donne, per esempio, per legge possono donare solo due volte l’anno. Possibili, però, i prelievi emaferesi e plasmaferesi. I donatori, come sempre, hanno la garanzia di un check up completo e periodico della propria salute. Iscrizioni? Basta rivolgersi al centro prelievi di Imola per gli esami di idoneità".