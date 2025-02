Avis, aumentano le donazioni. Riconfermato il consiglio uscente: Leonello Scala presidente

Dopo i consensi dello scorso inverno, la sezione comunale di Avis Fontanelice propone un nuovo ciclo di incontri dedicati alla salute aperti alla cittadinanza. Una rassegna di quattro appuntamenti, con il patrocinio di Ausl Imola e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Meluzzi, dal titolo ‘Parliamone insieme: incontri sulla salute’ in programma al Museo Archivio Mengoni di Piazza Roma alle 20,45.

Si parte domani con il focus ‘Prevenzione e benessere: integratori, alimentazione e stili di vita’ in compagnia della biologa nutrizionista Cristina Conti. "E’ il terzo anno consecutivo che proponiamo una programmazione articolata su temi legati alla salute e il gradimento del pubblico è in continua ascesa – spiega Leonello Scala, presidente di Avis Fontanelice –. Ogni volta si imparano cose nuove e la consapevolezza, davanti ad argomenti di questo genere, non è mai troppa".

Intanto, nei giorni scorsi, si è tenuta l’assemblea elettiva di Avis Fontanelice con la riconferma del consiglio uscente, l’ingresso della giovane consigliera Barbara Tinti, il reclutamento di dieci nuovi soci e l’aumento del 10% nel numero delle donazioni. Il nuovo direttivo è, quindi, composto da: Leonello Scala (presidente), Stefano Minoccari e Alberto Giorgi (vice presidenti), Rita Scala (segretaria), Monica Righini (tesoriera) e dai consigliere Ettore Masi, Oscar Alberti, Loretta Scala, Manuele Minoccari, Maurizio Zaniboni e Barbara Tinti.