Avis in trasferta tricolore a Palermo. È terza in Italia nella Maratonina

L’Avis Castel San Pietro ha portato i suoi uomini migliori (purtroppo non tutti) a Palermo per il campionato tricolore Fidal di Maratonina. "Il club castellano si è ancora una volta conquistato un posto nell’elite nazionale con il terzo piazzamento a squadre – annuncia il portavoce della squadra Sanzio Sgubbi -. E c’è anche il titolo tricolore per Ugo Moroni e Loris Viroli, l’argento per Claudio Cavalli e il bronzo per Adolfo Accalai , che non doveva neppure partire. Ma ai piani alti della classifica tantissimi atleti del presidente Franco Manfredi".