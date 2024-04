Avviamento alla bicicletta, l’iniziativa a Sassoleone

Un progetto di avviamento all’uso della bicicletta per il plesso scolastico di Sassoleone. Grazie alla donazione ricevuta dall’organizzazione ‘Imola Bike’, con una cifra a tre zeri raccolta in occasione dell’evento ‘Everesting vs Monomontblanc’ che ha visto protagonisti Davide Poli e Massimo Bacchi, l’amministrazione comunale di Casalfiumanese ha potuto dare il via al percorso di educazione stradale per gli alunni che frequentano la scuola della frazione collinare. Il format, focalizzato sull’approccio al mezzo a due ruote a pedali con prime lezioni dedicate alla fase di motoria, ha l’obiettivo di promuovere la sicurezza e la consapevolezza stradale fin dalla giovane età. In seguito, poi, i bambini della primaria saranno coinvolti in vere lezioni di guida e di conduzione della bici per apprendere i rudimenti tecnici capaci di favorire la loro gestione autonoma lungo la carreggiata. Una parentesi che prevedrà anche casistiche complesse come la presenza di tragitti irregolari, possibili imprevisti e pure la coabitazione con altri mezzi di trasporto. Per i più piccoli in età infantile, invece, spazio a sessioni ludiche ed esercitazioni utili all’avviamento della guida della bici e all’aumento della padronanza dei gesti già appresi. "Questa iniziativa rappresenta un investimento significativo nel futuro della nostra comunità – ha detto la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Una bella parentesi rivolta alle nuove generazioni per comprendere l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto reciproco tra utenti della strada".