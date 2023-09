"Azienda sana grazie alla gestione oculata"

"La nostra Asp è un’azienda sana. Ed è una delle poche aziende pubbliche a esserlo, non solo tra quelle di servizi alla persona, in questo momento storico. Sta gestendo ottimamente le risorse affidate e le sta investendo, perché non possiamo pensare solo agli investimenti urbanistici o sui mattoni. Non ci sono soldi spesi meglio di quelli investiti nelle politiche sociali: sono quelli che garantiscono a una comunità di stare unita". Così l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, intervenuta ieri in apertura della commissione consiliare dedicata all’esame del bilancio consuntivo 2022 dell’Azienda servizi alla persona.

"È giusto che il Consiglio comunale faccia riflessioni sui problemi che la società pone – ha sottolineato Spadoni –, sulle possibili soluzioni e soprattutto sulle indicazioni che i Comuni vogliono dare ai servizi sociali e all’Asp. E la verifica si fa con anche con l’analisi del bilancio consuntivo 2022, molto utile per comprendere le azioni poste in essere. C’è un grande numero di persone che vengono assistite, prese in carico, ospitate all’interno delle strutture per anziani e per persone con disabilità".

In questa ottica, ha proseguito l’assessora al Welfare, gli utenti seguiti da Asp vengono "accompagnati in momenti difficili della loro esistenza perché nessuno sia lasciato indietro in questa comunità. A ciascuno – ha concluso Spadoni – devono essere date le medesime opportunità. Chi non ce la fa da solo, abbiamo l’obbligo di aiutarlo. Ed è questo che cerchiamo di fare".