Aziende vinicole aperte. Arriva ’Calici erranti’

Un open day delle aziende vitivinicole del territorio imolese arricchito da mostre fotografiche, di pittura e presentazioni di libri. È l’evento promosso dal Circondario, in collaborazione con l’agenzia Ace Services, nell’ambito del progetto ‘Economia di prossimità’, finanziato con un contributo della Città metropolitana di Bologna.

A ‘Calici erranti’, questo il titolo dell’iniziativa in programma sabato 16 novembre dalle 10.30 alle 18.30, prenderanno parte dodici realtà del territorio. Ecco l’elenco completo: Assirelli Vini; Azienda Agricola Ca’ Bruciata; Azienda Agricola Giovannini; Azienda Agricola Macalè di Ragazzini Vito e figli; Azienda Agrituristica Severoli; Cantina Poderi delle Rocche; Cantine Zuffa; Merlotta - Vignaioli dal 1962; Podere Neretta - Azienda Agricola Suzzi Giuseppe; Podere San Pietro; Società Agricola Franchini; Tenuta Franzona.

L’iniziativa prevede l’apertura al pubblico delle aziende aderenti, che offriranno la possibilità di visitare le loro cantine e di esplorare da vicino i vigneti e le dinamiche della produzione vitivinicola. I visitatori potranno vivere un’esperienza di degustazione guidata sia dei vini che dei prodotti tipici del territorio.

Durante la giornata, le cantine ospiteranno, inoltre, eventi culturali e artistici, come ad esempio due mostre di quadri, una della pittrice Tita all’azienda agricola Giovannini e una della pittrice Lorella Lauricella all’azienda agricola Poderi delle Rocche; l’esposizione fotografica ‘Attimi di pianura’ a cura del fotografo Fabio Grandi al Podere Neretta, la presentazione del libro ‘Triade divina – Tridente, i valori dell’identità’ a cura di Rolando Giovannini all’azienda vinicola Merlotta e la presentazione del progetto ‘Fumetti in cantina’ alla società agricola Franchini. La partecipazione all’evento è gratuita, prenotazione consigliata. Le degustazioni prevedono un costo fisso a persona di 15 euro per tre calici delle produzioni vitivinicole delle aziende interessate.

"L’obiettivo di questo progetto – spiegano dal Circondario –

è quello di incrementare le collaborazioni pubblico-private per valorizzare le eccellenze del territorio. Questa iniziativa fa seguito alla mappatura realizzata nel 2022 delle aziende vitivinicole, dei produttori agricoli e delle imprese artigianali attive nei comuni

del circondario. L’istituzionalizzazione di un tavolo di lavoro formale servirà a rafforzare i legami e a valorizzare queste eccellenze dal punto di vista turistico e commerciale".