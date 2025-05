Azioni politiche: il mito batta il vile denaro

Baroncini

Vile denaro, ma pur sempre denaro: la Formula 1 non pare rispondere più alle logiche della storia e dell’emozione, che pure hanno scolpito la storia del motorsport, fatta di campioni, passione, anche tragedie e lacrime come accade agli eroi di ieri e a quelli postmoderni (e Imola lo sa bene, nell’imperitura immagine di Ayrton al Tamburello). La Formula 1, nell’anno del sogno della Ferrari con Lewis Hamilton e dell’esplosione naturale di Kimi Antonelli, rischia di rombare per l’ultima volta fra le curve dell’Enzo e Dino Ferrari. E il vile denaro – che è pure il titolo di un disco che ha scritto la storia del rap dei Club Dogo e del loro volto Guè, il quale proprio a Imola ha cantato pochi giorni fa durante il Wec – potrebbe portare a sacrificare il Gp 2026 verso lidi decisamente più facoltosi: l’Arabia, gli Stati Uniti, l’Asia, l’India. Ma perdere un Gp sarebbe uno smacco non solo per uno sport intero, lo sarebbe per il sistema Paese: il Gp riempie gli alberghi da Bologna al mare, ha ricadute dirette per trecento milioni più tutto quello che un evento simile trascina – nella location – in un anno intero. Politicamente serve un aiuto deciso, che finora non è mai mancato e solo il consolidamento dell’asse Governo-Regione con la propulsione del sindaco Marco Panieri può permettere il ‘sorpasso’. Imola è a rischio, e non merita di essere perduta. Nel 2006, quando saltò il Gp, l’allora patron della F1 Bernie Ecclestone scrisse una letterina dal titolo ‘We are sorry, but Imola is lost’, ‘Ci dispiace ma Imola è perduta’. Nessuno mosse un dito. I fatti hanno dimostrato che nella vita ci si può, però, ritrovare: dunque, che sia alternanza, che sia un ‘tour’ dei circuiti storici, che sia una conferma almeno per il 2026, il Santerno e quindi Imola, Bologna, l’Emilia-Romagna e l’Italia meritano un’altra chance. C’è il vile denaro e c’è il mito (che comunque un po’ di denaro, come vi abbiamo raccontato, lo genera).