Babbi suona la carica:: "Combattere le solitudini. Una sfida da vincere"

L’ultima settimana di campagna elettorale per le Regionali si apre con l’arrivo in città di Andrea Babbi, candidato all’assemblea legislativa con la lista ‘Civici, con de Pascale presidente’. Si tratta della compagine direttamente collegata all’attuale sindaco di Ravenna, in corsa con un’ampia coalizione di centrosinistra (compreso il M5s, ma non quello di Imola).

"La sussidiarietà è fondamentale, così come l’associazionismo – sottolinea Babbi al Molino Rosso affiancato dall’imolese Alberto Forchielli, suo sostenitore –. C’è il tema delle solitudini. E poi quello della pace e delle relazioni positive tra persone".

Babbi viene da Cielle, è stato direttore generale di Confcommercio Emilia-Romagna e dell’Enit, agenzia nazionale per il turismo. Sull’attrattività delle città della regione, dice, "non c’è da guardare solo alla promozione, esiste un problema infrastrutturale. Bisogna avere il coraggio della rottamazione alberghiera. E sostenere chi la fa".

Nella lista civica di de Pascale si era parlato dell’inserimento di un nome imolese, ipotesi però sfumata. ‘Imola Corre’, che per prima si era fatta avanti nel tentativo di coordinare un grande progetto civico, alla fine molto probabilmente sosterrà la candidatura di Fabrizio Castellari (Pd).

Il vicesindaco non sarà tuttavia appoggiato né dall’alleato Imola Futuro (pronto a votare Serse Soverini della lista Riformisti, nella quale corre anche l’imolese Mara Mucci) né dal gruppo civico Cappello, all’opposizione in Consiglio comunale, intenzionato invece a sostenere Isabella Conti (sempre Pd), che a sua volta sarà in città oggi alle 19 alla pizzeria Il Faro.

Detto che al Pd si è da poco iscritta ufficialmente anche l’assessora Elisa Spada, in lizza per ereditare i gradi da Castellari in caso di elezione di quest’ultimo, va ricordata la presenza nella coalizione pro de Pascale anche dell’imolese Filippo Samachini (Alleanza Verdi Sinistra), atteso domani alle 20.30 all’Auditorium di Medicina assieme alla candidata Simona Larghetti.

Enrico Agnessi