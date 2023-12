Babbo Natale e due zampognari fanno visita al reparto di Pediatria

Una splendida sorpresa ha accolto ieri operatori e pazienti del reparto di Pediatria e nido e al Day hospital oncologico dell’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Babbo Natale e due zampognari hanno, infatti, fatto visita al reparto portando alcuni doni e un po’ di sorrisi ai bambini ricoverati.

"Vedere il sorriso in questi ragazzi è la nostra gioia: un modo per vivere insieme attimi di felicità e di benessere anche in ospedale", è stato il commento di Babbo Natale e dei due zampognari al termine della visita all’ospedale. "Li ringraziamo per aver portato un po’ di allegria e speranza in questo periodo così particolare – ha affermato la dottoressa Laura Serra, direttrice dell’unità operativa Pediatria e Nido dell’ospedale di Imola –. È stato un momento magico per i nostri piccoli pazienti".

Nelle foto: alcuni momenti della visita