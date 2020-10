"Presto, venite, stanno cercando di dare fuoco a una macchina". Iniziava così telefonata arrivata sabato sera al commissariato di polizia. Dall’altra parte della cornetta un residente allarmato da quanto stava succedendo via Garibaldi. Sul posto, la volante si è trovata davanti una schiera di ragazzi - almeno una cinquantina secondo quanto riportano le testimonianze - che prendevano a calci e pugni le auto...

"Presto, venite, stanno cercando di dare fuoco a una macchina". Iniziava così telefonata arrivata sabato sera al commissariato di polizia. Dall’altra parte della cornetta un residente allarmato da quanto stava succedendo via Garibaldi. Sul posto, la volante si è trovata davanti una schiera di ragazzi - almeno una cinquantina secondo quanto riportano le testimonianze - che prendevano a calci e pugni le auto parcheggiate.

Molto più di una semplice ragazzata. Già, perché quando i due agenti a bordo dell’auto hanno fermato uno dei giovani per portarlo in commissariato, sono stati accerchiati in un attimo dai suoi compagni. Offese, insulti e persino minacce ai due poliziotti, da quanto raccontano i presenti dalla bocca di uno dei ragazzi sarebbe partita persino, nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine, le frase "ti sbudello". Viste le decine di giovani presenti, tutti sempre più minacciosi, gli agenti sono stati costretti a chiamare in supporto un’altra volante, seguita a ruota da una pattuglia della polstrada e due dei carabinieri.

Una ventina le persone identificate, quasi tutte già note alle forze dell’ordine "giovanissimi tra i 16 e i 20 anni, italiani e stranieri, alcuni residenti in città o nei comuni vicini", spiega il dirigente del commissariato di polizia, Michele Pascarella, intervenuto sul posto l’altra sera assieme al comandante dell’Arma imolese, Andrea Oxilia. Alla fine, nei guai, qualcuno dei ragazzi ci è finito veramente: "Tre di loro, italiani e residenti a Imola sono stati portati in commissariato, identificati e denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale".

Fra questi anche un minore, affidato al fratello. Una vicenda che riporta alla mente le violenze di quest’estate nella zona delle Acque Minerali, e che ha mandato in subbuglio anche i sindacati di polizia per l’aggressività con cui i ragazzi si sono rivolti agli agenti. Sono ora in corso gli accertamenti per i possibili atti vandalici sulle auto parcheggiate, si attende perciò che i proprietari dei veicoli sporgano denuncia.

Gabriele Tassi