Baby gang e vandalismi ’Street tutor’ confermati

Si chiama ‘Per una buona movida’ ed è un progetto da 50mila euro che nasce grazie a un accordo di programma tra Comune e Regione. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza nelle zone nevralgiche della città nelle ore notture. Come? Da un lato, cercando di arginare schiamazzi e vandalismi a opera delle baby gang attraverso la conferma degli street tutor; dall’altro, provando a sensibilizzare i giovani rispetto ai rischi legati all’uso e abuso di alcol e droghe grazie all’intervento dei professionisti dell’Ausl nelle scuole superiori.

Il punto di partenza è un piano elaborato dagli uffici municipali "finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata" per il "miglioramento della vivibilità e sicurezza del centro storico e del quartiere Pedagna", si legge nella delibera che dà il via libera all’operazione.

Nello specifico, i riflettori saranno puntati su "alcuni punti di aggregazione giovanile particolarmente frequentati" in centro storico. E cioè: piazza Matteotti, piazza Caduti per la Libertà, piazza Gramsci, porta Montanara, i giardini di San Domenico, a cui si affiancano zone adiacenti, come viale Carducci (zona centro intermedio), piazzale Marabini e piazzale Pertini, attorno alla stazione ferroviaria, e viale Andrea Costa, in prossimità dell’autostazione. Per quanto riguarda la Pedagna, invece, sotto la lente del Comune finiranno le vie Giovanni X, Gradizza, Lanzoni, Puccini, Vivaldi, Rossini, già teatro nei mesi scorsi di varie scorribande delle baby gang.

A chiedere il sostegno della Regione è stato, nelle scorse settimane, il sindaco Marco Panieri. La Regione, dal canto suo, ha risposto alla sollecitazione del primo cittadino assegnando al Comune 40mila euro di contributo, cifra alla quale il Municipio aggiungerà ulteriori 10mila euro di fondi propri. Nel dettaglio, tali risorse serviranno come detto per il rinnovo del contratto con gli street tutor e per "l’organizzazione di momenti di confronto, informativi e formativi, in collaborazione con Asl di Imola, Servizio tossicodipendenze, e degli istituti di istruzione superiore, per prevenire le conseguenze derivanti dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i giovani", recita sempre l’accordo tra Comune e Regione.

Va detto che la figura degli street tutor è stata duramente contestata, nei mesi scorsi, dalle forze politiche di opposizione. La Giunta, nelle pieghe dell’intesa, ne rivendica però il lavoro svolto "in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi".

Entro il 31 marzo 2024, per ottenere i contributi previsti, il Comune dovrà presentare alla Regione la rendicontazione delle attività svolte.