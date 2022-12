Babyvolley, in arrivo un’edizione da record

Con la conferenza stampa di presentazione, andata in scena ieri mattina nella sala del consiglio comunale in municipio, è partito il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di Babyvolley.

E i numeri della vigilia del torneo giovanile di pallavolo targato Diffusione Sport sono già da record. Il 3 e 4 gennaio, infatti, saranno ben 40 le squadre protagoniste in 10 palestre cittadine. Un flusso di oltre 600 giovani atleti suddivisi in cinque categorie: Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18 al femminile e Under 17 maschile. Un evento sportivo dal rilevante impatto sul tessuto ricettivo imolese. Le stime, con diverse compagini in arrivo da Marche, Lombardia e Toscana, parlano di oltre 400 iscritti in pernotto negli alberghi sulle rive del Santerno. Un numero destinato a crescere inserendo nel conteggio pure i genitori, i parenti e gli amici al seguito dei tesserati. Sold out le stanze all’Euro Hotel, al Donatello ed al Maglio.

"Una manifestazione, radicata da tempo nella nostra città, che vanta una relazione stretta col territorio – commenta il sindaco Marco Panieri –. Una boccata di ossigeno importante, in un periodo dell’anno in cui gli appuntamenti internazionali all’autodromo sono in pausa, dal punto di vista dell’accoglienza e del turismo. Senza dimenticare i profondi valori che incarna l’iniziativa costruita sull’asse del gioco, del divertimento e del sano agonismo". Un format a misura di famiglia patrocinio dalla Regione Emilia-Romagna, che per l’epilogo pomeridiano del 4 al PalaRuggi garantirà la presenza del presidente Bonaccini, dal Comune, dal comitato regionale del Coni e dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Fondamentale, come al solito, l’apporto della collaudata macchina organizzativa di Diffusione Sport. Saranno una cinquantina i volontari della società imolese, guidata dal presidente Pasquale De Simone, impegnati nella buona riuscita della due giorni di volley. Dai referenti responsabili delle singole palestre, in stretta sinergia con l’ufficio sport comunale, agli addetti alle logistiche. Ma anche arbitri federali per dirigere quasi un centinaio di sfide. "Il gran finale sarà al PalaRuggi con le sfide da vertice delle classi femminili Under 16 ed Under 18 nonché Under 17 maschile – sottolinea De Simone –. Nel palazzetto di via Oriani si terrà la cerimonia conclusiva con tutte le formazioni partecipanti. Sono tante le atlete, e anche diversi i tecnici, che dal nostro torneo hanno spiccato il volo verso la serie A".

Ma non è tutto. Il 3 gennaio, dalle 21 all’hotel Donatello con ingresso libero, via libera alla presentazione del volume ‘Fuori dal corpo – La voglia e la forza di essere unici’, dell’ex stella della pallavolo tricolore Manuela Benelli. Capitolo futuro. "Lavoriamo al potenziamento della presenza maschile all’evento e ci piacerebbe inserire nel programma un’esibizione di sitting volley – conclude De Simone –. Il 2023 sarà anche l’anno del ritorno a Imola del torneo McDonald’s, con le squadre della massima serie".

red. cro.