Babyvolley, le finali nella cornice del Ruggi

S’è completata ieri con successo la prima giornata da full immersion di pallavolo targata Babyvolley. Il torneo giovanile di Diffusione Sport, alla 17ª edizione, è entrato nel vivo con una serie di sfide capaci di delineare la griglia delle pretendenti all’affermazione assoluta nelle 5 categorie in programma. Dalle squadre Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 femminili a quelle Under 17 maschili. Riflettori puntati, ancora per qualche ora, su 10 palestre della città in attesa del colpo d’occhio pomeridiano di un PalaRuggi tirato a lustro per ospitare le partite finali e la premiazione davanti agli occhi del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Ma hanno fatto festa pure le strutture ricettive sul Santerno. Oltre 400 giovani pallavoliste, infatti, hanno pernottato in 3 alberghi imolesi. E con loro molti genitori e parenti che hanno optato per la trasferta pre-Epifania in Romagna. In campo formazioni dalla Toscana, come il CS San Michele, il Volley Arno Montevarchi, i 29 Martiri, il Montelupo, e dalle Marche come il Junior Volley Folignano e il Nova Volley Loreto. Ma pure dalla Lombardia, leggi Volley Angels e Merate, e dal Veneto sull’asse Fulgor Pallavolo-Castellana Volley. In evidenza anche le compagini ‘azzurre’ di casa Diffusione Sport con le più piccole della Pizza Acrobatica tallonate dalle colleghe della Cna. Poi il Club Imola, progetto in sinergia con la Uisp, e l’Oreficeria Bonatti. Da segnalare, nella cinquina maschile, anche un paio di realtà griffate Pallavolo Bologna che opera a stretto contatto con la fucina di talenti del presidente Pasquale De Simone. Pollice in alto per la presentazione del libro ‘Fuori dal corpo – La voglia e la forza di essere unici’ dell’ex stella della pallavolo italiana Manuela Benelli. La palleggiatrice ravennate, che detiene il record assoluto di 11 scudetti consecutivi con l’Olimpia Ravenna, si è raccontata a cuore aperto alla platea, intervistata dal giornalista Mattia Grandi. Un bel modo per far comprendere alle nuove leve l’esigenza di conciliare sogni e sacrifici per raggiungere i traguardi. "Tutto è funzionato al meglio e i riscontri delle società sono stati positivi", racconta De Simone. Nota di merito per i quasi 50 volontari di Diffusione Sport impegnati giorno e notte per la buona riuscita dell’evento.