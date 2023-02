Baccanale a primavera, ristoratori divisi

L’idea di un’anteprima del Baccanale a primavera, come antipasto di lancio al tradizionale appuntamento autunnale della rassegna, ha fatto il giro di Imola. Uno spunto lanciato da Max Mascia, chef dello stellato ristorante San Domenico, per rafforzare identità, appeal, promozione ed ampliare la platea ricettiva di un format che macina consensi dentro e fuori città.

Ma cosa ne pensano gli altri ristoratori imolesi? "Sono pienamente d’accordo – taglia corto Mattia Mezzetti del ristorante Popeye –. È un qualcosa sul quale ho ragionato più volte anche io". Pochi dubbi sull’utilità del nuovo contenitore: "La primavera spalancherebbe un mondo a noi addetti ai lavori – continua –. L’opportunità di confrontarsi con ingredienti un po’ diversi tra i fornelli della cucina. I prodotti tipici autunnali del territorio, pur variando di anno in anno il tema, restano sempre quelli. E poi sarebbe la soluzione ideale per variare un po’ la rassegna".

Non la vede così Orazio Galanti alla guida dell’Hostaria 900 di viale Dante: "Mi preoccuperebbe l’esigua durata dell’anteprima. Difficile ammortizzare le energie spese per confezionare un menù adeguato – spiega il ristoratore –. Dietro al Baccanale c’è una mirata opera di ricerca e valorizzazione di ingredienti e tipicità". Non solo: "Consideriamo anche la possibile concomitanza con la ripresa dell’attività in autodromo. Abbiamo già avuto dei segnali eloquenti con la sovrapposizione della rassegna alle Finali Mondiali Ferrari – prosegue –. Con l’arrivo della bella stagione la gente guarda in direzione del mare. Per me il Baccanale va lasciato così com’è". Per Ambra Lenini dell’Osteria del Vicolo Nuovo: "Sì all’anteprima ma, a scanso di equivoci, un no categorico all’ipotesi di spostare l’edizione autunnale – afferma –. Un evento in più va considerato come elemento di positività per la ricettività della città. In particolar modo per i locali del centro storico". Una novità, insomma, da tarare sul campo. "La risposta della gente è il termometro più fedele per consacrare, o meno, la bontà delle iniziative inedite – sottolinea -. Non conosco, poi, i tempi organizzativi per assemblare quella valida agenda di appuntamenti collaterali entrati a far parte della manifestazione".

Mette i puntini sulle ‘i’ anche Leonardo Mantovani della prestigiosa Osteria Callegherie: "Favorevole all’idea di un secondo appuntamento, ma senza trasformarlo in una copia di quello autunnale – precisa –. Non gioverebbe in termini di interesse e sarebbe impossibile da materializzare per noi ristoratori che lavoriamo con prodotti freschi e di stagione". E qui si apre il capitolo relativo al tema della rassegna: "Impraticabile la strada che punta al filone di continuità con l’argomento protagonista del Baccanale originario – riflette Mantovani –. Finiremmo per snaturare il format e ridurre l’entusiasmo del pubblico. Per non parlare del tanto lavoro da fare per una settimana o dieci giorni di evento. Penso a due appuntamenti distinti con nomi e menù diversi".

Mattia Grandi