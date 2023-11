Baccanale, calici in alto. È l’ora del gran finale con il Banco d’assaggio

Ultimo giorno di Baccanale. Epicentro della festa, la sala stampa dell’Autodromo, che già da venerdì sera ospita la XXIX edizione del ‘Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese’ e la XIII edizione di ‘Olimola’.

"Siamo partiti subito forte, con circa 800 ingressi nel primo giorno, in leggero aumento sull’anno scorso – fa sapere Pierangelo Raffini, assessore Agricoltura e Sviluppo Economico –. Ci aspettiamo una grande affluenza anche oggi, come da tradizione. In particolare, i viticoltori e gli olivicoltori presenti hanno espresso grande apprezzamento per la nuova location, con spazi più accoglienti per gli stand e per il pubblico".

Tra le novità, l’introduzione di un punteggio di valutazione per ogni vino, con l’obiettivo di "mettere in valore le eccellenze delle produzioni e rendere sempre più il Banco d’assaggio un momento di cultura del bere – prosegue Raffini –, con i produttori che spiegano e guidano il pubblico a un consumo consapevole del vino, per diffondere la cultura del vino di qualità. Anche sul fronte dell’olio – conclude l’assessore – si registra la presenza di alcuni importanti produttori del territorio, fra cui l’olio presentato da Clai, a conferma della crescita sia dal punto di vista produttivo sia dell’interesse del pubblico, ricordando che proprio una settimana fa Imola è ufficialmente entrata nell’associazione ‘Città dell’Olio’".

Il Banco d’assaggio e Olimola, andati avanti anche di ieri, proseguono oggi dalle 16 alle 22 per l’ultima giornata di rassegne. Presenti 18 cantine (un centinaio le etichette totali) e cinque aziende olivicole. Sul terrazzo, proposte gastronomiche a cura dell’istituto professionale alberghiero Scappi di Castel San Pietro Terme e Clai.

Ingresso a pagamento 15 euro, ridotto 12 euro per i gruppi superiori a 30 ingressi paganti e per i soci delle associazioni: Slow Food, Associazione Italiana Sommelier, Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers e Voluptates. Sono comprese cinque degustazioni tra le 109 proposte dalle cantine della Zonazione Doc Colli d’Imola; due degustazioni tra numerose Albana secco proposte dall’ Evento Albana Buona da Matti provenienti dalle varie zone della Romagna; una degustazione alimentare al banco dell’istituto alberghiero Artusi di Riolo Terme. Calice e sacca. La biglietteria è attiva fino a 30 minuti prima della chiusura; è prevista la chiusura anticipata in caso di affluenza superiore alla capienza dei locali. Gastronomia a pagamento.

Il pubblico può parcheggiare, come di consueto, in via Malsicura, arrivandoci dalla zona Rivazza – via dei Colli. Dal parcheggio retrostante la tribuna centrale si accede direttamente all’ingresso del Banco d’Assaggio, utilizzando il sottopasso alla pista. Oppure si può parcheggiare nel piazzale di via Pirandello (zona ex River Side) ed attraversare il ponte di viale Dante a piedi.