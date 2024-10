Baccanale, c’è Ferrantino. Garganello d’oro allo chef

L’olio, certo; come da tema della rassegna di quest’anno. Ma anche il caffè. E poi il garganello, che però non è da mangiare bensì da consegnare (in quanto d’oro) allo chef Matteo Ferrantino. Sapori e suggestioni si mescolano oggi alla vigilia del secondo fine settimana del Baccanale. Si parte alle 16 al ‘Mercato della terra’ di viale Rivalta con ‘Non solo di oliva’, presentazione e descrizione di oli estratti da semi vari (pistacchio, zucca, sesamo, etc.). A cura di Slow Food Imola.

Sempre alle 16, ma questa volta in piazza Matteotti, evento organizzato per celebrare i 30 anni di attività dell’Associazione nazionale città dell’olio. Sarà l’occasione per fare il punto sulla promozione dell’olio attraverso la diffusione della carta degli oli e il coinvolgimento del mondo della ristorazione, sullo stato dell’olivicoltura e del paesaggio e sul ruolo dell’associazione nella lotta all’abbandono dei terreni olivicoli, nella promozione del turismo dell’olio.

Alle 17.30 al Caffè Emilia (via Emilia, 250) c’è invece ‘Olio liberamente - scegli di gustare non di giocare’, incontro promosso da Libera e Cooperare con Libera Terra, in locali slot-free per presentare l’olio di realtà che lavorano sui beni confiscati alle mafie. Presentazione e degustazioni insieme alla cooperativa sociale Placido Rizzotto Libera Terra di San Giuseppe Jato (Palermo).

Alle 19, al santuario del Piratello, ‘La simbologia dell’olio: dalla scrittura, ai sacramenti, alla condivisione’, momento di confronto sul valore dell’olio nella tradizione ebraico-cristiana e degustazione di bruschette all’olio nel salone del refettorio del convento. Un originale connubio di ‘sapori’ per vivere un’esperienza profonda in uno dei luoghi più affascinanti di Imola. Costo 10 euro; info e prenotazioni: 333 7389133.

Momento clou alle 19 in piazza Matteotti, dove è prevista la consegna del Garganello d’oro, premio per la promozione della cultura del cibo, allo chef Ferrantino, che guida il ristorante Bianc di Amburgo (due stelle Michelin).

Caffè protagonista, invece, nella vicina piazza Gramsci, dove è tempo di Coffee days. Alle 18, Torrefazione Gourmet ospita lo chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi per uno showcooking sorprendente in cui l’arte di Uliassi interpreta le eccellenze dell’olio e del caffè. Alle 19 stand gastronomici a cura di chef locali con degustazione di piatti a base di caffè e olio e drink al caffè. Alle 20 gioco sensoriale per riconoscere gli aromi che si nascondono nel caffè e a scoprire la storia e le differenze dei diversi tipi di caffè. Dalle 21 si balla in piazza Gramsci balla sulle note di dj locali.