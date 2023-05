Baccanale e solidarietà Oggi in piazza il gran finale

Tutto pronto per l’ultima tappa della tre giorni di Anteprima Baccanale 2023 in centro. E l’antipasto di quella che sarà l’edizione autunnale della rassegna dedicata alla cultura del cibo, dal 21 ottobre al 12 novembre con tema ‘mediterraneo’, mette già tutti d’accordo. Un esperimento riuscito perché, complice il bel tempo, sono state tante le persone che hanno preso parte ai vari appuntamenti. Senza dimenticare la solidarietà. La vetrina di primavera delle eccellenze enogastronomiche del territorio sostiene, attraverso l’impegno di molti esercenti disponibili a devolvere parte del ricavato, la raccolta fondi attivata dal municipio per gli gli alluvionati.

Una domenica da full immersion con doppia finestra di intrattenimento dalle parti di piazza Matteotti: dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 22. Riflettori puntati sul grande stand centrale fulcro della manifestazione. Si parte alle 10.30 con il raccontodialogo di Matteo Dalpozzo del Mamma mia Café per scoprire tutti i segreti del caffè. Mezz’ora più tardi spazio al laboratorio di Casa Spadoni ‘Il cappelletto della tradizione romagnola...e le sue varianti!’ per celebrare le diverse varianti di una specialità della zona capace di varcare i confini locali. Nel pomeriggio, alle 16, spettacolo ‘Sono cavoli miei - Confessioni di un’ortolana’ poi, un’ora dopo, l’atteso show cooking dello chef stellato Massimiliano Mascia del San Domenico. Già, perché l’eccellenza di Imola non risiede soltanto nei prodotti del territorio quanto piuttosto in coloro che sanno esaltarli attraverso le proprie creazioni. Ancora Casa Spadoni sugli scudi con l’approfondimento ‘I curzul romagnoli’, pasta lunga tipica del Faentino, prima del gran finale con la musica dal vivo di Morara Swing Band. Non è da meno la cornice scenica. Via libera all’estro, ai sapori e al gusto tra gli stand presenti in piazza per conoscere la produzione di numerose realtà cittadine e del comprensorio. Il modo migliore per comporre un vero e proprio menu in formato street food. Possibile degustare il Baccanale anche in alcuni bar, ristoranti ed esercizi aderenti consultando la pratica mappa distribuita in centro o collegandosi al portale web ufficiale dell’evento (www.baccanaleimola.it). Per gli amanti della fotografia e dell’illustrazione da non perdere la mostra ‘Imola Ripiena’, realizzata nel 2022 da Elisa Lanconelli.