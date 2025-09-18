Baccanale, il programma. Si parte sabato 25 ottobre. Il cibo è al centro di tutto

È alle porte con una quarantesima edizione ricchissima di attività il Baccanale 2025, pronto a scaldare l’autunno e il palato degli imolesi da sabato 25 ottobre a domenica 16 novembre. Il tema di quest’anno è ‘Un mondo di spezie’ e mirerà a valorizzare tutte le "sostanze aromatiche di origine vegetale usate per insaporire cibi e bevande". Tra incontri, mostre, menù a tema, spettacoli e degustazioni le tre settimane della rassegna enogastronomica ospiteranno nei luoghi simbolo di Imola figure di rilievo della scena locale e nazionale.

Tra questi Max Mascia, Iginio Massari, Massimo Spigaroli, Roberto Valbuzzi, Gino Fabbri e tanti altri. Ad aprire la kermesse al teatro Ebe Stignani sabato 25 alle 17, dopo una breve inaugurazione alla presenza di figure amministrative come il sindaco Marco Panieri, sarà una lezione magistrale a ingresso libero del professore emerito di Storia dell’Alimentazione dell’Universitá di Bologna Massimo Montanari. Il giorno seguente il professore e la direttrice della rivista La cucina italiana Maddalena Fossati Dondero presenteranno la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale Unesco alla biblioteca comunale di Imola.

Nel tardo pomeriggio, sempre lí, verrà raccontata anche la storia del Baccanale in ‘40 anni e non sentirli’. Lo stesso giorno in piazza Matteotti, presso il centro polivalente Gianni Isola, aprirà la mostra ‘Spezie dal mondo’ che permetterà di scoprire, in autonomia o tramite visita guidata, oltre 250 spezie. Il programma continua nell’importante settimana di Halloween, mercoledì 29 appuntamento con Max Mascia, chef bistellato del ristorante San Domenico. Il rinomato orgoglio locale presenterá uno showcooking dedicato alla creatività e sarà premiato dal sindaco con il ‘garganello d’oro’ per la promozione della cultura del cibo. Giovedì 30 ci sarà il primo degli appuntamenti ‘Leggi e assaggia’ dove si tenterà di abbinare un piatto a tema ad alcuni libri, sempre ricollegandosi alle spezie, questa volta in compagnia della scrittrice Gabriella Genisi. Lo stesso giorno, in piazza Matteotti, ci sarà il maestro della pasticceria italiana Iginio Massari.

Altri grandi della cucina verranno intervistati in un talk mercoledì 5 novembre dalla consulente di comunicazione food e conduttrice televisiva Chiara Maci. Altro weekend importante sarà quello dell’8 e 9 novembre, che ricorderà che il Baccanale non riguarda solo la cultura del cibo ma anche delle bevande. Il Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti del territorio si terrà all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Venerdì 14 arriverá anche "Il Giro d’Italia in un Drink-Spezie, Sapori, Storie" dove bartender da tutte le regioni proporranno cocktail ispirati al mondo delle spezie. Un’esperienza che vuole risvegliare tutti i sensi, insieme a personaggi come Alice Musso, Jimmy Bertazzoli, Volare di Bologna, Ruggine di Bologna, il team de Il Locale di Firenze e Luca Bruni.

A chiudere in bellezza il Baccanale, domenica 16 novembre al Teatro dell’Osservanza ci sarà il divulgatore scientifico Dario Bressanini pronto a presentare il suo nuovo libro ‘La dieta termodinamica’. Tre settimane intense, che si prefissano ancora una volta di collegare l’identità del territorio al di fuori dei suoi confini, in una manifestazione all’insegna della cultura enogastronomica.