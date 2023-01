Baccanale in primavera, l’idea prende corpo

di Mattia Grandi Un incontro in municipio col sindaco Panieri per delineare il futuro del comparto ricettivo di Imola e del circondario. E’ Raffaele Benni, presidente dell’associazione Arialco che aggrega albergatori e ristoratori della zona, a raccontare qualcosa di più sui temi trattati nella riunione andata in scena qualche giorno fa. Benni, la delegazione di Arialco in Comune per fare il punto sull’anno andato in archivio... "Abbiamo esposto al primo cittadino le tante problematiche che investono la categoria. Criticità che contraddistinguono un settore, anche ad Imola, in larga e diffusa sofferenza. Vogliamo scongiurare lo spettro di altre chiusure e arginare le pesanti difficoltà che attanagliano gli operatori". Tipo? "Le ripercussioni del periodo pandemico falcidiano i bilanci. A tutto questo aggiungiamo i vertiginosi aumenti delle bollette di luce, acqua e gas. Il caro materie prime e la quasi impossibilità del reperimento di manodopera specializzata. A rischio c’è la continuità di tante aziende". Quali richieste avete avanzato alle istituzioni cittadine? "Dagli albergatori è emersa la necessità di abolire la tassa di soggiorno e versare alle imprese il ricavato del 2022. E’ stato fatto così anche in altri comuni. Ci sono esempi di percorsi virtuosi, come Castel San Pietro Terme e Riccione, poco distanti da noi. A Bologna, addirittura,...