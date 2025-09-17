Baccanale, l’immagine ‘Un mondo di spezie’ disegnato da Giorgini: "Viaggio tra ieri e oggi"

Un intreccio di colori caldi e forme geometriche che racconta secoli di storia, rotte commerciali e tradizioni culinarie: è l’immagine del Baccanale 2025, dedicata al tema ‘Un mondo di spezie’, che trasforma il manifesto in un vero e proprio viaggio visivo tra profumi, sapori e suggestioni di epoche e continenti. L’illustrazione si presenta come una mappa concettuale, un mosaico di storie in cui ogni dettaglio diventa simbolo di un legame tra cibo, cultura e comunità.

A firmarla è Alessandro Giorgini, illustratore vicentino tra i più affermati nel panorama contemporaneo, che con questo lavoro affronta una sfida inedita: rendere visibile e coinvolgente un tema ampio e complesso, le spezie, ingredienti che hanno attraversato confini e cucine, diventando parte integrante della storia dell’umanità. Giorgini vanta collaborazioni con colossi internazionali come Disney, Warner Bros, Marvel, Emirates e Moleskine, e i suoi lavori sono esposti in gallerie da Los Angeles a Tokyo, da Parigi a New York.

"Quando mi è stato proposto il tema ‘Un mondo di spezie’, ho esitato: è un argomento ampio e sfuggente, lontano dai riferimenti della cultura italiana con cui lavoro abitualmente – racconta l’illustratore –. Proprio per questo, però, l’ho trovato stimolante. L’idea è nata dalle parole: ho immaginato un viaggio tra passato e presente, un racconto visivo che mostrasse come le spezie abbiano attraversato confini, cucine e civiltà". L’opera di Giorgini gioca tutto sul colore e sulla narrazione visiva: i toni intensi e saturi delle spezie creano un effetto caldo e contrastante, capace di evocare non solo l’aspetto visivo, ma anche l’emozione del cibo come momento di condivisione. Ogni elemento diventa citazione storica o simbolo culturale, costruendo un racconto immersivo che invita lo spettatore a perdersi e ritrovarsi nella storia delle spezie.

"Ho costruito l’immagine come un mosaico di storie, cercando di rendere visibile qualcosa di impalpabile – aggiunge Giorgini –. Il Baccanale, con la sua capacità di unire cultura, cibo e comunità, è il contesto ideale per dare forma a questa narrazione".

Il legame con Imola emerge chiaramente: "Ho un legame speciale con l’Emilia-Romagna, grazie a mio padre, e ogni occasione di lavorare su progetti che richiamano questa regione mi rende felice. In questo manifesto ho voluto inserire alcuni elementi riconoscibili della città, citando i luoghi della manifestazione, per valorizzare il contesto e radicare l’opera nel territorio".

Con questa illustrazione, dopo l’anteprima della scorsa primavera il Baccanale 2025 si prepara a offrire in autunno un mese, dal 25 ottobre al 16 novembre, di eventi diffusi tra degustazioni, incontri e mostre, con le spezie come protagoniste di una storia che unisce tradizione locale e rotte globali del gusto. "Il Baccanale, con la sua capacità di unire cultura, cibo, tradizione e comunità, rappresenta perfettamente il valore del Made in Italy: un intreccio di bellezza, saper fare e identità locale – conclude Giorgini –. È il contesto ideale per dare senso e profondità a questo lavoro". Oggi alle 11 a Milano, allo Spazio LAB della Triennale di Milano, ci sarà la presentazione della manifestazione e del programma del Baccanale.