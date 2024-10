Il Baccanale celebra l’oro verde. Gherardi è ‘Ambasciatore dell’olio’. “Ha dato valore al territorio”

Imola, 27 ottobre 2024 – Oltre 30 relatori e più di 100 delegati da tutta Italia si sono dati appuntamento in questi giorni nella speciale tensostruttura allestita in piazza Matteotti. Nell’ambito delle iniziative del Baccanale, Imola ospita infatti la 59esima assemblea nazionale delle Città dell’olio, associazione che quest’anno compie 30 anni. Assoluta protagonista è una delle eccellenze del made in Italy più apprezzate al mondo, al quale la rassegna enogastronomica e culturale della città è dedicata. Premiati i nuovi ambasciatori delle Città dell’olio: tra loro, Carlo Gherardi, imprenditore e amministratore delegato di Crif.

"Per il suo impegno imprenditoriale – recita la motivazione – e per aver investito in olivicoltura con un caso di successo oliocentrico nell’ospitalità e nella ristorazione di qualità, mettendo al centro dell’attenzione la cultura olivicola e la valorizzazione del paesaggio e diventando punto di riferimento di molte realtà imprenditoriali di settore».

I festeggiamenti per il trentesimo anniversario dell’associazione nazionale Città dell’olio si concluderanno questa mattina con la ‘Camminata tra gli olivi’ realizzata con il supporto del Cai Imola e del Frantoio Valsanterno. «Siamo orgogliosi del lavoro degli oltre 500 Comuni ed enti che credono nell’impegno delle Città dell’olio su temi strategici come la formazione e l’educazione – commenta Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’olio –. Insieme possiamo mettere l’olivicoltura al centro di un piano di rinascita e rilancio delle piccole comunità che hanno fatto dell’oli Evo un simbolo di storia, cultura e identità». Le altre iniziative legate al Baccanale proseguono oggi. In piazza Gramsci, dalle 9 alle 19, c’è il Mercato delle erbe. In piazza Matteotti, protagonisti invece i laboratori.

Dalle 9.30 alle 12 ecco ‘Tutto liscio come l’olio’, corso di arte per bambini organizzato da Frantoio Valsanterno in collaborazione con la libreria Il Mosaico. Alle 10.30 tocca invece a ‘L’oro verde della cosmesi’: Frantoio Valsanterno, con Ilaria Cavallo, cosmetologa, organizza un incontro per illustrare le proprietà degli oli nella cura della pelle. Dalle 15.30 alle 17, ‘Mi illumino... di olio!’, laboratorio per bambini di creazione di una candela all’olio. A cura di Arte.Na. Alle 17 laboratorio dimostrativo di sfoglia targato Casa Artusi.

Il gastronomo di Casa Artusi e una Marietta raccontano la storia della pasta fresca e il suo legame con l’Artusi partendo da un impasto fatto a mano e tirato al mattarello. Alle 18 laboratorio pratico ‘La sfoglia di una volta’ sempre con Casa Artusi. Ciascun partecipante mette le ‘mani in pasta’ e prepara il proprio panetto di sfoglia e realizza i principali e classici tagli di pasta fresca. Alle 19.30 si chiude con lo showcooking ‘La cucina del bello e del buono’: Casa Artusi propone una ricetta (zucca, olio extravergine d’oliva all’arancio o amaretto) che celebra il principio dei «pochi e semplici ingredienti legati al territorio e alla stagionalità». A seguire, ciascun partecipante può degustare un assaggio della ricetta.