Baccanale, si alza il sipario . Inaugurazione allo Stignani : "Innovazione e radicamento"

Imola si trasforma di nuovo nella capitale del gusto con il ritorno del Baccanale, la storica rassegna dedicata alla cultura del cibo che nel 2025 celebra i suoi quarant’anni di vita con il tema ‘Un mondo di spezie’. Un viaggio che attraversa secoli e continenti, fatto di profumi, scambi e scoperte, in programma fino al 16 novembre.

L’edizione 2025 non è solo una festa, ma un ritorno alle radici di un progetto che ha saputo fare della città un punto di riferimento nazionale nel racconto del cibo come esperienza culturale. Mostre, degustazioni, conferenze, laboratori e menù a tema: oltre cento eventi diffusi in città e nel circondario, con ristoratori, produttori e associazioni coinvolti in un calendario che abbraccia storia e contemporaneità.

L’inaugurazione è andata in scena ieri pomeriggio al teatro comunale Ebe Stignani, alla presenza delle istituzioni cittadine, con la consueta Lectio magistralis di Massimo Montanari, professore emerito di Storia dell’Alimentazione, che ha aperto ufficialmente il programma culturale del Baccanale con un racconto avvincente intitolato ‘La straordinaria avventura delle spezie’. Un intreccio di viaggi e commerci, di corti regali e scoperte, dove pepe, cannella, zenzero e noce moscata diventano protagonisti di un percorso che ha cambiato il mondo e la nostra cucina.

"Gli aromi, siano essi esotici o locali, possono sembrare ingredienti marginali, semplici dettagli pensati per esaltare i sapori in modo accessorio – il pensiero di Montanari –. Eppure, è proprio su questi elementi apparentemente secondari che si costruisce l’esperienza del gusto. Sono loro a generare emozioni, a evocare memorie, a definire l’identità culturale di una cucina e di un territorio. In ogni piatto, dunque, il sapore non è mai solo una questione di tecnica o ingredienti principali, ma anche, e forse soprattutto, di quei dettagli che raccontano storie".

Le parole dello storico sintetizzano lo spirito dell’intera rassegna: raccontare come il cibo sia molto più che nutrimento, ma linguaggio, scambio e cultura.

"Il Baccanale è una delle manifestazioni più identitarie e amate della nostra città, capace ogni anno di rinnovarsi senza perdere le sue radici – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Con ‘Un mondo di spezie’ celebriamo quarant’anni di un percorso che ha fatto di Imola un punto di riferimento nazionale nella cultura del cibo e del gusto. Oltre 100 eventi, decine di ristoranti aderenti e iniziative vi aspettano. È una rassegna che unisce ricerca, creatività, storia e partecipazione, coinvolgendo istituzioni, associazioni, imprese e cittadini in un grande progetto collettivo".

Un’edizione che guarda al passato con gratitudine ma anche al futuro con ambizione, come rimarca Giacomo Gambi, assessore alla Cultura: "Quarant’anni dopo la sua nascita, il Baccanale continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità: un’occasione per scoprire quanto il cibo sia linguaggio universale, capace di unire tradizioni solo apparentemente lontane".

Un invito, insomma, a vivere il Baccanale come un percorso personale, fatto di sapori, incontri e conoscenze.

"Il Baccanale 2025 è un invito a compiere un viaggio sensoriale nel cuore della nostra identità agroalimentare – conclude Pierangelo Raffini, assessore al Commercio e all’Agricoltura –. Le spezie, da secoli ponte fra culture, diventano il filo conduttore per riscoprire il valore del nostro patrimonio agricolo e del Made in Italy, in un dialogo costante tra tradizione e innovazione. All’interno della manifestazione trovano spazio iniziative che parlano di territorio e di qualità: dai Mercati della Terra e delle Erbe, che portano in piazza la genuinità e la sapienza delle nostre coltivazioni, al Banco d’assaggio, vetrina d’eccellenza della filiera enologica e olivicola".