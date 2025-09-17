Torna il Baccanale, a Imola la kermesse del gusto

Imola, 17 settembre 2025 – Per il Baccanale è il turno di tuffarsi in ‘Un mondo di spezie’ a Imola e dintorni in onore del suo quarantesimo compleanno. La tradizionale rassegna dedicata alla cultura del cibo torna dal 25 ottobre al 16 novembre.

L’edizione 2025, presentata ieri allo Spazio Lab della Triennale di Milano, vedrà come protagoniste proprio le preziose sostanze vegetali, che per secoli hanno guidato commerci, scoperte e miti.

Già dai primi giorni, sul suolo imolese arriveranno nomi importanti.

Tra i primi, il professore emerito di Storia dell’Alimentazione dell’Universitá di Bologna Massimo Montanari e la direttrice della rivista La Cucina Italiana Maddalena Fossati. A seguire, parteciperanno attivamente al Baccanale anche Iginio Massari, Gino Fabbri, Chiara Maci, Massimo Spigaroli, Roberto Valbuzzi e, a fare gli onori di casa, Massimiliano Mascia del ristorante San Domenico (a cui quest’anno verrà conferito anche il garganello d’oro).

Ospiti di grande livello

A intrecciarsi in un programma ricchissimo ci saranno incontri, mostre, menù a tema, spettacoli e degustazioni. Oltre ai ristoranti, saranno protagonisti anche gli spazi cardine di Imola, come piazza Matteotti, i teatri Stignani e dell’Osservanza e tanti altri. Un esempio di come la tradizione si stia rinnovando, aggiungendo ai classici eventi sempre più ‘showcooking’ per rendere i cittadini direttamente partecipi. Oltre al cibo, la rassegna enogastronomica cercherà di esplorare anche il legame tra spezie e bevande.

Il made in Italy

"Il tema delle spezie ci permette di raccontare eccellenze Made in Italy e non solo – spiega il sindaco di Imola, Marco Panieri –, costruendo un dialogo che unisce culture, storie e sapori e che porta Imola e il nostro territorio in Italia e nel mondo. Il Baccanale è una grande occasione di promozione e di comunità”.

La speranza della quarantesima edizione è anche quella di superare gli impressionanti 50.000 coperti dello scorso anno.