Baccanale stellato. Spigaroli e Mascia conquistano il pubblico con i loro showcooking

Imola è stellata. Con due showcooking in poche ore, in piazza Matteotti si sono respirati gli aromi e assaggiate le prelibatezze delle cucine di Massimo Spigaroli, chef dell’Antica Corte Pallavicina, in provincia di Parma, e ambasciatore del Made in Italy, e di Max Mascia, chef due stelle Michelin del ristorante di casa, il San Domenico. Due momenti speciali che hanno unito centinaia di persone nel prosieguo del viaggio del Baccanale, giunto alla quarantesima edizione.

Spigaroli martedì sera si è raccontato davanti a oltre cento presenti. Dalla sua giovinezza al suo ruolo da sindaco nel Comune di Polesine Zibello. E poi il traguardo della stella, la lunga presidenza del Consorzio del Culatello di Zibello Dop e la voglia e l’impegno nel promuovere sempre i prodotti del territorio. Il sindaco Marco Panieri ha deciso così di premiarlo con la ’Pianta di Imola’ di Leonardo Da Vinci, una mappa storica in pergamena. Dietro il primo cittadino di Imola ha deciso di lasciare anche una dedica a Spigaroli. Poi, il pubblico, ha potuto apprezzare il menù gastro-fluviale dello chef, abbinato ai vini dell’azienda Branchini di Dozza e dell’azienda Tenuta La Viola di Bertinoro. Il ricavato della cena, come ha spiegato Panieri, è stato devoluto all’associazione ’No Sprechi’. "Un aiuto concreto a chi non ha il cibo", ha detto Panieri.

Ieri invece, alle 18,30, è salito in cattedra Max Mascia. Insieme a Cannamela ha condotto uno showcooking dedicato alle spezie e ai profumi inediti, trasformando ogni piatto in un racconto di gusto, storia e creatività. Mascia che domenica, alle 18 nello spazio coperto di piazza Matteotti, riceverà il “Garganello d’oro 2025” da parte del sindaco Marco Panieri. E sempre domenica ci sarà anche il celebre maestro pasticcere Gino Fabbri. Un Baccanale così sempre più ricco di stelle.