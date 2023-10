Baccanale, su il sipario. Ecco la mostra ‘Gusto!’ : "Operazione ambiziosa"

Dall’antipasto di primavera al piatto forte autunnale. E il sapore ‘mediterraneo’ (tema di entrambe le iniziative) a fare da denominatore comune. Era fine maggio quando, a grande richiesta, era stata organizzata per la prima volta una ‘Anteprima Baccanale’ tutta all’aperto. Quella sfida, declinata in chiave solidale vista l’alluvione che pochi giorni prima aveva colpito la Romagna, si era conclusa con un grande successo di pubblico: oltre 6mila presenze in un weekend. Ieri pomeriggio, nell’inedito scenario del museo dell’Autodromo, il via all’appuntamento con la tradizionale rassegna ‘lunga’.

Tra le novità spicca ‘Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050’, importante mostra inaugurata appunto in occasione della cerimonia di apertura del Baccanale al Checco Costa. La mostra – già allestita al museo M9 di Mestre – è un interessante viaggio alla scoperta della gastronomia tra passato, presente e futuro, tra ricerca scientifica, cultura pop, gioco e indagine critica. È impreziosita dal lavoro di due curatori d’eccezione, Massimo Montanari, orgoglio tutto imolese, professore di Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna e fondatore del master ‘Storia e cultura dell’alimentazione’, e Laura Lazzaroni (giornalista, scrittrice ed esperta di pane e grano). Un percorso lungo ottant’anni nella gastronomia italiana, attraverso oggetti, immagini e attività esperienziali, che ha come obiettivo la narrazione della simbiotica relazione tra gli italiani e il cibo.

"Qualcuno si ostina a sostenere che no, non si può definire ‘italiano’ l’insieme composito di particolarità locali che caratterizzano la nostra cucina – ricorda Montanari –. La scommessa di questa mostra è sostenere il contrario: che una cucina e un gusto italiano esistono, perché proprio quelle particolarità ne costituiscono l’ossatura. Esse non sono isolate e autoreferenziali ma costituiscono da secoli una rete di saperi e di pratiche che si conoscono, si confrontano, si integrano. La cucina e il gusto italiano non sono la semplice somma, ma la moltiplicazione delle diversità locali, condivise in un comune sentimento della cucina. Nel nome di una straordinaria e irriducibile biodiversità culturale".

Come sottolinea l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, portare la mostra ‘Gusto!’ a Imola è stata "un’operazione molto ambiziosa. Il Baccanale – spiega Gambi – si pone da sempre come un punto di riferimento per la divulgazione della cultura gastronomica in Italia. Essere in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età e portatore di diversi livelli di interesse è una sfida affascinante e uno stimolo alla crescita dell’offerta culturale cittadina".

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile nei quattro weekend del Baccanale ‘mediterraneo’ (si va avanti fino al 12 novembre): venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19. Visti i lavori di manutenzione che interessano in questo periodo il ponte di viale Dante, garantito il transito pedonale.

Oggi in piazza Matteotti prosegue l’appuntamento con alcune aziende romagnole colpite dall’alluvione di maggio. Protagoniste le aziende di Fontanelice Di tutto un po’, Valle degli struzzi, Agriturismo La Taverna; da Faenza Il Girasole e Casa Spadoni; da Sant’Agata sul Santerno il Bar Roma; da Forlì il Circolo Arci Garibaldi Asioli.

Il cuore della città è allestito con stand di street-food e uno spazio per i laboratori.