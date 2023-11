Baccanale, ultimi giorni. Al banco di assaggio cento etichette di vini e degustazioni di olio

L’ultimo weekend del Baccanale coincide anche quest’anno con il ‘Banco di assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese’, giunto alla sua XXIX edizione, e con la XIII edizione di ‘Olimola’. Oggi e domani dalle 18 alle 23 e domenica dalle 16 alle 22 l’Autodromo ospiterà le due manifestazioni.

Per il ‘Banco di assaggio’ sono state selezionate 100 etichette presentate dalle aziende produttrici della zonazione Doc Colli d’Imola e di Albana dalle varie sottozone della Romagna, in quello che è ormai un evento imprescindibile per gli appassionati di enologia. ‘Olimola’ proporrà invece presentazioni e degustazioni guidate durante il fine settimana. L’ingresso è a pagamento (15 euro, con biglietteria attiva fino a 30 minuti prima della chiusura); è prevista la chiusura anticipata in caso di affluenza superiore alla capienza dei locali.

Oggi in piazza Matteotti si terrà l’incontro ‘Il Touring Club Italiano e il Mediterraneo’ in cui viene presentato il libro corale ‘Mediterraneo – storiaincontriculture’. All’evento parteciperanno: Massimo Montanari, consigliere Touring Club Italiano, che ha scritto un contribuito dedicato alla cultura del cibo; Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano; Giulio Lattanzi, Direttore Generale del Touring Club Italiano. Introduce Fabrizia Fiumi, Console Club di Territorio di Imola. Alle 17.30 il laboratorio ‘Come tutto ebbe inizio: ibrik, ‘il caffè alla turca’’ organizzato da Torrefazione Caffè Gourmet e a seguire, alle 18, il laboratorio gratuito e senza prenotazione di cocktail a base di Gin, Vermouth e spritz ‘Baccanale da bere’ all’ex bar Bacchilega con Stella Palermo. Sul palco della piazza, alle 20.30, Solo Prese Bene Soundsystem dj set.

Domani, sempre in piazza Matteotti, alle 16 le presentazioni dei libri ‘Il cuoco pubblico, tratto dal Dizionario delle Arti e de’ Mestieri (Venezia, 1775) di Marco Fassadoni’ e ‘Amaro, un gusto italiano’ di Massimo Montanari (precedentemente previsti per la scorsa settimana), mentre alle 17 il laboratorio ‘Birra&Formaggi: sai come abbinarli?’ all’ex bar Bacchilega.

Alle 18, appuntamento con ‘Mille modi di dire cereali’, incontro con Eleonora Cozzella (giornalista), Massimo Montanari (Università di Bologna), Antonio Galatà (biologo nutrizionista), Cristina Bowermann (chef). Segue, alle 19, l’attività Beer Yoga, a cura Flood Centro Giovani, e contemporaneamente proseguono gli appuntamenti con il laboratorio gratuito e senza prenotazione di cocktail a base di Gin, Vermouth e spritz ‘Baccanale da bere’ con Stella Palermo. Alle 20.30 salgono sul palco di piazza Matteotti I Congiunti + Nico Arezzo.

Domenica ultimo giorno di Baccanale. Si parte sempre in piazza Matteotti alle 10 con lo show cooking ‘Il caffè nella tradizione italiana’ organizzato da Torrefazione Caffè Gourmet, mentre alle 11 ci sarà l’incontro ‘Ceci: da sociale e social’ con Cristina Conti. Alle 16 show cooking ‘Una pizza e una piada per tutti: ricette senza glutine’ a cura di Glucasia Adici, Feder, Aic Emilia-Romagna, Atbgd, e alle 17 show coocking ‘Laboratorio under 35 di pizza napoletana a cura di Quattroquinti e Moltivolti’. Alle 18.30 il talk ‘Il posto giusto. Lavoro, passione e giustizia, un viaggio dalla pizza dell’imolese Quattroquinti ai sapori del Mediterraneo nella Palermo di Moltivolti’. Alle 20 sale sul palco Lord Mucca DJ – Tribal JazzFunkAfro production by Blake Franchetto.