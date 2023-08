Bacheca danneggiata, la solidarietà di sindaco e Consiglio a FdI

Un atto "vandalico, offensivo e inaccettabile". Il sindaco Marco Panieri ha espresso ieri "ferma condanna" per l’imbrattamento con disegni osceni e bestemmie della bacheca di Fratelli d’Italia in pieno centro storico. Manifestando "solidarietà e vicinanza" ai consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni, il primo cittadino aggiunge: "L’essenza della democrazia risiede nella possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni e partecipare in modo civile al dibattito pubblico. Atti di vandalismo come questo – prosegue il sindaco Panieri – sono un affronto non solo ad una parte, ma all’intero spirito democratico che caratterizza la nostra comunità".

Nel mirino dei vandali, almeno per il momento rimasti ignoti, sono finiti i tre consiglieri comunali di Fratelli d’Italia: Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli e Serena Bugani. L’episodio, che si è verificato l’altro giorno, potrebbe essere denunciato presto alle forze dell’ordine.

"Anche se le opinioni politiche ci vedono contrapposti, oggi ci uniamo e ci uniremo sempre per rifiutare qualsiasi forma di violenza e per promuovere un dialogo costruttivo basato sul rispetto reciproco in ogni forma", aggiunge il sindaco Panieri. E conclude: "Solo così potremo costruire un futuro migliore e sicuro per ciascuno, che sia basato sulla democrazia, il rispetto, il dialogo, la giustizia, la solidarietà e la pace. Questi sono i valori della Città di Imola e sono certo che saremo sempre coesi nel difenderli".

Sulla vicenda è intervenuto anche Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale. "Esprimo la più ferma condanna per le scritte offensive e ingiuriose che hanno preso di mira la bacheca del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il confronto, anche acceso, rappresenta il sale della democrazia ma non deve mai mancare – conclude Visani – il rispetto verso tutti coloro che si impegnano nei partiti politici".