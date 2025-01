"Bacheca dell’Avanti, bene il ripristino"

"Come da precedenti accordi tra noi e l’amministrazione, la bacheca dell’Avanti è tornata al suo posto. E ringraziamo il sindaco anche per l’egregio lavoro di ripristino. La bacheca è, storicamente, del Partito socialista italiano. È un riferimento per tutti gli Imolesi che ancora si riconoscono nella storia gloriosa del Psi e che ancora oggi partecipano alla vita politica del partito". A dirlo è Roberto Lopane, segretario del Psi imolese La bacheca è al piano terra del palazzo comunale, sotto il portico che affaccia sulla via Emilia. La sua rimozione, nelle scorse settimane durante lavori, aveva fatto molto discutere.