Va verso il tutto esaurito il concerto imolese di Claudio Baglioni, in programma venerdì 17 febbraio al comunale Stignani. Ieri mattina, all’apertura della prevendita, i posti in platea sono terminati in poche ore. E in serata, con la galleria (centrale e laterale) andata sold-out, delle 468 poltroncine presenti in totale nella struttura di via Verdi ne restavano a disposizione solo poche decine, quelle dei palchi, con prezzi che oscillano da 100 ai 120 euro. Baglioni porterà a Imola ‘Dodici note solo bis’, il tour dei record che si concluderà a marzo con 155 concerti in 400 giorni nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. Dopo il grandissimo successo della prima parte, le 71 date che hanno composto ‘Dodici note solo’, gli appuntamenti di ‘Dodici note solo bis’ vedono nuovamente Baglioni - voce, piano e altri strumenti - con le composizioni più preziose del repertorio di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022.