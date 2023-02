Baglioni-show allo Stignani "Imola città della musica"

Arriva anche a Imola ‘Dodici note solo bis’, il tour dei record di Claudio Baglioni, che si concluderà a marzo con 155 concerti in 400 giorni nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. L’appuntamento è per venerdì 17, alle 21, al Comunale Ebe Stignani.

Dopo il grandissimo successo della prima parte, le 71 date che hanno composto ‘Dodici note solo’, gli appuntamenti di ‘Dodici note solo bis’ vedono nuovamente Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022.

"Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana – ha dichiarato Baglioni a maggio, al termine del tour Dodici Note Solo – senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis".

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle 10 di questa mattina sul circuito Ticketone. Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it.

"Siamo molto soddisfatti che gli organizzatori abbiamo scelto il nostro teatro comunale Stignani per questo importante appuntamento musicale – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Il concerto di Claudio Baglioni, uno dei maggiori artisti italiani in campo musicale, conferma come Imola sia davvero città della musica, in grado di mettere a disposizione una serie di luoghi adatti a rispondere alle diverse tipologie di spettacolo, permettendo di arricchire il panorama degli artisti che si esibiscono in città".

Nelle parole di Panieri e Gambi, "proprio la notorietà del teatro e la nostra capacità organizzativa di cogliere e accogliere le opportunità che si presentano ci consentono di ospitare questo importante concerto in uno luogo come lo Stignani, che – concludono sindaco e assessore – rappresenta da sempre una realtà vocata anche alla musica".