Bagno di folla sotto l’Orologio. Movida fino a tarda notte. Presenze record in centro

È festa dentro e fuori l’Autodromo per questo Gran premio di Formula 1. Mentre all’Enzo e Dino Ferrari il cuore pulsante dell’evento è la Fan zone, con l’accesso al paddock riservato a vip e addetti ai lavori (intercettati ieri Gianni Morandi e il presidente del Bologna, Joey Saputo), all’esterno del circuito sono numerose le iniziative collaterali legate al fine settimana di gara. E soprattutto il centro storico si è animato, nelle ultime due sere, come mai era accaduto in passato.

Venerdì, al termine della giornata dedicata alle prove libere, si stima che circa 30mila tifosi abbiano affollato il centro storico, ormai una fan-zone allargata a tutti gli effetti. Tanti i locali cittadini aperti fino a tarda notte e numerosi i punti d’incontro, per tutti i gusti. Ieri mattina, poi, il viavai è ricominciato con le migliaia di tifosi che arrivando in stazione hanno raggiunto il circuito attraversando il cuore della città. E in serata ancora bagno di folla sotto l’Orologio e non solo.

La festa coinvolge anche le mostre. Tra Palazzo Tozzoni e l’ex Camera di Commercio c’è ‘Imola & beyond – 75 Years of motorsport legends’, con tute, caschi, foto e tre vetture storiche. Ingresso gratuito per possessori di biglietti e pass validi per il Gp. Per tutti gli altri il costo è di 8 euro, ma con lo stesso tagliando è possibile visitare anche Palazzo Tozzoni e il museo San Domenico.

Occhio poi alle ‘Facce da Gran premio’ immortalate da Marco Isola ed esposte a palazzo Vacchi Suzzi (via Appia, 37) con ingresso gratuito. Accesso libera anche alla mostra storico-filatelica ‘La Formula 1 a Imola 1963-2025’ allestita alla Salannunziata (via Fratelli Bandiera, 17/A) dal circolo culturale filatelico numismatico ‘Guido Piani’.

Sempre all’ex Camera di Commercio è possibile ammirare anche alcune chicche del made in Italy come l’auto elettrica ZeroMax by Tazzari, l’elicottero Zephir di Curti e Foiling Gt: la barca (elettrica) del futuro.

Completano il quadro degustazioni, concerti, spettacoli, talk, installazioni artistiche, attività per bambini.

Enrico Agnessi