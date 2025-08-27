Bagno di Piano in festa con i volontari, successo per la raccolta fondi

Una frazione scende in campo per fare beneficenza. Succede nel comune di Sala Bolognese, nella frazione di Bagno di Piano, nel piazzale della locale chiesa parrocchiale, dedicata a San Michele Arcangelo, dove, da alcuni anni, nei giorni di Ferragosto, viene organizzata una festa che coinvolge tutta la comunità e che ha scopi benefici. "Come ormai è tradizione – dice l’ex sindaco di Sala, Valerio Toselli, sempre attivo nel volontariato locale – i volontari di Bagno organizzano, come tradizione, in collaborazione con la parrocchia, la festa ‘Bagno sotto le stelle’. Si tratta di tre serate improntate sulla gastronomia che vedono sfornare dallo stand gastronomico panini, pizza e paella, con l’immancabile l’intrattenimento musicale. Lo scopo è passare ore in compagnia e allegria, mantenendo allo stesso tempo forte il senso di comunità". Come conferma Toselli: "Tutto il ricavato della kermesse infatti va ad associazioni di volontariato e di promozione sociale – sottolinea l’ex primo cittadino –. Anche quest’anno abbiamo avuto un grande risultato di partecipazione e di fondi da devolvere anche a Comune, Pro loco e Protezione civile di Sala. Ringrazio gli amici, e soprattutto tutti i cittadini, che, con la loro partecipazione, hanno dato valore al nostro lavoro". "La festa che ogni anno viene organizzata a Bagno di Piano – continua il sindaco Emanuele Bassi – negli spazi della parrocchia, è un vero inno alla solidarietà ed alla coesione di una intera comunità. E come ogni anno l’evento contribuisce economicamente a progetti del Comune: la stanza basale, l’ambulatorio dentistico solidale, l’asilo in Africa. L’intento è quello di unirsi per non lasciare solo nessuno nel periodo estivo e raccogliere fondi per progetti importanti e non solo su Sala. Da parte dell’amministrazione comunale un grazie di cuore, per dare sempre l’esempio".

Pier Luigi Trombetta