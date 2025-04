Baldazzi nuova guida di Area Blu : "Sono abituata a sfide importanti"

Elisabetta Baldazzi è la nuova presidente e amministratrice delegata di Area Blu. Prende il testimone da Eros Nanni, che resta nel Consiglio di amministrazione della società pubblica (della quale il Comune ha oltre il 90% delle azioni) in rappresentanza degli enti locali soci a eccezione della Città metropolitana di Bologna. Confermate dunque in pieno le indiscrezioni della vigilia.

La doppia designazione, formalizzata dal sindaco Marco Panieri visto che il precedente Cda era arrivato a scadenza di mandato, è stata ufficializzata ieri dal Municipio. Palazzo Malvezzi, al quale spetta il nominativo che completa il terzetto, ha scelto di confermare Francesco Mercuri. I nuovi amministratori resteranno in carica per i prossimi tre anni. Il compenso massimo previsto per l’intero Cda è di 19.933 euro.

"Auguro buon lavoro alla nuova presidente: le sue competenze professionali, la sua esperienza e la sua visione strategica rappresentano un valore aggiunto – è il commento del primo cittadino –. Ringrazio il Consiglio di amministrazione uscente e in particolare Mariangela Frascari, Francesco Mercuri e il presidente Eros Nanni, questi ultimi resteranno a disposizione della società".

Poi, da parte del sindaco, un bilancio tra passato e futuro piuttosto benevolo (e non si sa quanto sincero) nei confronti dell’operato di Area Blu.

"Questi anni complessi, tra Covid e caro energia, sono stati comunque profondamente trasformativi – assicura Panieri –. Segnati da cantieri, investimenti e numeri davvero rilevanti. Una fase complessa, ma anche straordinaria, di grande cambiamento per la nostra città. La scelta fatta oggi va nella direzione di un rilancio e di un consolidamento del percorso avviato, che vogliamo proseguire con determinazione nell’interesse della comunità, cercando di migliorare ogni giorno servizi e risposte offerte".

Tante le sfide che si troverà ad affrontare Baldazzi, 45 anni, commercialista e revisore dei conti, già socia della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola di cui ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione fino al 2024. I problemi, all’interno della società che gestisce la mobilità cittadina, il verde pubblico e il patrimonio immobiliare del Comune, non mancano. C’è il caso dell’ammanco da 200mila euro, sul quale indaga la magistratura che ha messo sotto la lente un ex dipendente della Spa. E ci sono tanti aspetti più legati al quotidiano che vengono spesso criticati dai cittadini.

"Sono abituata a sfide importanti e affronterò anche questa con professionalità e motivazione – avverte Baldazzi –. Sono onorata di questa nomina e ringrazio il sindaco e il Comune per avermi dato questa opportunità".