Baldazzi risponde picche al Pd: "Non parlo a chi ’avvelena’ i pozzi"

La ricostruzione continua a fare discutere Castel del Rio. A replicare al circolo Pd del paese e al segretario di federazione Fausto Tinti, che avevano chiesto più coinvolgimento nella progettazione del futuro del paese, è direttamente il sindaco Alberto Baldazzi. "Di quali personalismi si parla – si interroga Baldazzi –? Dei 24 milioni attribuiti dalla struttura commissariale al comune, 18 saranno affidati dalla Sogesid e quasi 5 dal Circondario. Il municipio assegnerà, quindi, meno di 2 milioni". E sul mancato incontro con il circolo Pd precisa: "Con Tinti avevo detto che ero ben lieto di incontrarli ma, per una questione di minimo onore e dignità, non posso ascoltare separatamente quelle due o tre persone che dopo l’alluvione sono salite da Imola per tentare di destabilizzare".

Parole di peso: "Telefonavano a questo e a quello, dicevano che dovevamo dimetterci e dovevano tornare loro – rincara la dose Baldazzi –. Si tratta di una minoranza non alidosiana, quella perdente nel 2011 che cova ancora rancore. Sposterei la questione dal fatto politico a quello umano". E sui rapporti con viale Zappi: "Collaborazione sul programma elettorale che procede – puntualizza Baldazzi – ma nessuno mi ha mai chiesto un atto d’amore. Castel del Rio è il primo comune del cratere alluvionale come risorse subito utilizzate (quasi 1 milione di euro, ndr)". Una serie di interventi sono già realtà: "Sulla centrale energetica della scuola, Palazzo Alidosi e oltre 6 chilometri di strade – elenca –. Abbiamo sostenuto la castanicoltura, portato nuovi eventi e assunto personale. Il cantiere della scuola è a metà, ci tiene impegnati a causa della tempesta perfetta del 110% e della legge sugli appalti. Il programma è quello condiviso con Marchetti e Panieri tre anni fa". E ribadisce: "Stiamo affidando quasi 7 milioni di lavori su strade, piazza, area fluviale e relamping energetico del Palazzo. Di questi, circa 5 attraverso il Circondario – spiega –. Il Pd ha chiaramente due anime: a Tinti, che è amministratore capace, tocca scegliere. Capisco la sua indecisione, tra l’altro costruttiva e pacifica, anche se il suo rapporto con le liste civiche non è idilliaco. Con lui non litigo". Con un’apertura: "Vediamoci con il circolo ma non con le persone che salgono in paese per avvelenare il pozzo – propone –. Se Tinti insiste, sposa la linea degli avvelenatori e a questo non voglio credere. La gente è politicamente matura, i disegni di chi cerca il potere per il potere non reggono più". Poi l’ultimo affondo: "Noi siamo a servizio delle persone in modo autentico – conclude Baldazzi –. Il territorio va liberato dai lacci che Bologna ci ha messo addosso per non crescere".

Mattia Grandi