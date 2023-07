‘Balera sotto le stelle’ trasloca a Villa Scardovi

Cambio di pista oggi per il sesto appuntamento della ‘Balera sotto le stelle’, la rassegna estiva che propone serate danzanti a ingresso gratuito, con le migliori orchestre live e dj della zona, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. Dopo quattro apprezzate serate alle Terme, sono infatti in arrivo due appuntamenti nell’accogliente giardino interno di Villa Scardovi (via Mazzini 29, Castel San Pietro Terme) con inizio anticipato alle ore 20 (anziché 20,30). Oggi ci sarà la musica di Alessandro Malpezzi e dj Bruno e lunedì prossimo, il 31 luglio, quella di Davide Ballestri. Come sempre, si potrà trascorrere la serata in compagnia, ballando o semplicemente ascoltando la musica.

La rassegna si concluderà lunedì 7 agosto alle ore 20,30 con ‘I Barbera’ e dj Bruno alla Pista Polivalente di Osteria Grande (via Broccoli), che era già stata sede della prima serata, tenuta lunedì 19 giugno.

Info e contatti: Centro sociale Scardovi tel. 347 0103912 oppure Auser tel. 051 2812943.