Balli, musica e un tuffo nella tradizione. E’ il giorno della Festa di Santa Croce

Oggi dalle 15, a Casalfiumanese è in programma la Festa di Santa Croce. Partenza dal parcheggio del cimitero di via Pineta per raggiungere con una passeggiata il Podere Bartoletti dove, sull’aia, si rinnoverà l’antica celebrazione di Santa Croce tra bancarelle di agricoltori locali, balli della tradizione e tanta musica. Protagonisti il violino di Roberto Bucci e il violoncello di Giuseppe Gallegati, cuore pulsante del Duo Trabadèl. Un appuntamento che riporta indietro Nel tempo: per Santa Croce, infatti, ogni contadino costruiva una croce fatta con un palo e un rametto di ulivo a benedizione del raccolto.